Ragazza investita da un'auto sulla Pievaiola

Paura nel pomeriggio di venerdì a Castel del Piano dove una ragazza, che stava attraversando la strada Pievaiola, è stata investita da un’auto.

La ragazza, a seguito dell’urto e della conseguente caduta sull’asfalto, aveva il volto insanguinato ed è stata soccorsa dal personale medico.

Il conducente dell’auto ha detto che era stato abbagliato dal sole e che non aveva visto la ragazza.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale.

La strada Pievaiola risulta particolarmente transitata, soprattutto la mattina e nel pomeriggio, all’uscita dal lavoro.