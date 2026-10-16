Sollecito scrive a Stasi: "Per me è innocente" VIDEO

Dal delitto di Meredith Kercher a quello di Chiara Poggi, da Perugia a Garlasco. Raffaele Sollecito è tornato a parlare in tv della vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto, con la detenzione prima del proscioglimento. Ma con quello “stigma”, come lo chiama lui, da cui si sente ancora perseguitato.

Ecco perché Sollecito ha voluto scrivere ad Alberto Stasi per manifestargli la sua vicinanza, come rivelato nell’intervista rilasciata alla conduttrice della trasmissione Verissimo, Silvia Toffanin, che andrà in onda domenica 18 ottobre e di cui sul portale Mediaset Infinity sono state messe alcune anticipazioni in un video.

“Per me Stasi è innocente”

“Non mi paragono alla sua vicenda, ma all’ingiustizia che c’è dietro. Per me è assolutamente innocente, perché non c’è mai stata una prova contro di lui” ha detto Sollecito a proposito di Alberto Stasi. Ripercorrendo le fasi della sua vicenda giudiziaria, la conduzione delle indagini, l’acquisizione delle prove e di come queste vengono poi dibattute nel processo.

Lo spettacolo di Amanda Knox

Rispondendo alla domanda in cui Silvia Toffanin gli chiede un’opinione sullo spettacolo teatrale di stand-up comedy Cartwheel, portato in scena da Amanda Knox, Sollecito afferma: "Quel titolo mi arriva un po' come una provocazione. Mi ha un po’ colpito lo stomaco sapere che lo ha intitolato così, richiamando la ‘ruota’ fatta in questura. Quella era stata una ragazzata che in quel contesto si poteva risparmiare, come io portarmi un coltellino a serramanico. Ecco, io non la porterei come una bandiera".

"Mi sono chiesto: prova a metterti dalla parte della famiglia di Meredith", ha aggiunto Sollecito, a rimarcare l’inopportunità della scelta di Amanda Knox, di cui ha ripercorso anche il legame.

“Rudy è il colpevole”

Sollecito, nel corso dell’intervista, ha parlato soprattutto dei problemi che ancora lo seguono legati al delitto di Perugia. Per il quale ritiene che l’unico colpevole sia effettivamente Rudy Guede. “Se ci sono ancora aspetti da chiarire è a lui che devono essere chiesti” ha detto rispondendo ad una domanda sulle lacune della sentenza che ha portato alla condanna dell’italo-ivoriano.

“Non ho stima dell’Italia”

Una vicenda che, comunque, ha segnato per sempre Raffaele Sollecito, che ha dichiarato cone amarezza: “Non ho nessuna stima dell'Italia, delle sue istituzioni. Non voglio creare una famiglia qui”. Quell’amarezza che lo porta oggi ad essere solidale nei confronti di Alberto Stasi, da lui ritenuto innocente.

(foto dal video pubblicato da Mediaset Infinity)