Precipita in un dirupo durante la caccia, muore 70enne

Una battuta di caccia tra amici finita in tragedia, una comunità sconvolta e il dolore per la perdita di una figura stimata da tutti. Si è chiusa nel modo più drammatico la ricerca di Gino Cello, 70 anni, ex dipendente dell'Inps in pensione e residente a Gualdo Tadino, il cui corpo è stato individuato senza vita in fondo a una scarpata nella zona di Serradica - frazione del Comune di Fabriano situata al confine tra le province di Ancona e Perugia - sul versante marchigiano della Valsorda.

Il mancato rientro e l'allarme

Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di ieri (15 ottobre). L’uomo si trovava insieme ad altri cacciatori per una giornata sul campo quando, intorno alle 13, non vedendolo rientrare al punto di ritrovo presso i capanni e non ottenendo risposta alle chiamate al cellulare, i compagni hanno intuito che potesse essergli accaduto qualcosa e hanno fatto scattare i soccorsi.

La zona impervia ha reso necessario l'immediato dispiegamento di risorse per la ricerca. Sul posto sono intervenute le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico di Marche e Umbria, affiancate dai vigili del fuoco e carabinieri. Per accelerare le perlustrazioni dall'alto è stato fatto decollare da Arezzo l'elicottero Drago VF-72.

Il ritrovamento e gli accertamenti

Purtroppo, a stretto giro è arrivata la conferma dei timori più cupi: il corpo dell'uomo è stato individuato in fondo a un dirupo, precipitato per diversi metri. Un medico è stato calato dal velivolo dell'elisoccorso Icaro 02 (intervenuto anch’esso) tramite verricello, ma ha potuto soltanto constatare il decesso del 70enne, avvenuto quasi certamente all'impatto.

Resta ora da chiarire l'esatta dinamica della caduta: spetterà agli accertamenti medico-legali stabilire se la perdita di equilibrio sia stata causata da un improvviso malore o da una tragica fatalità lungo il terreno accidentato. Nel tardo pomeriggio la salma è stata recuperata dall'elicottero e trasferita all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.

La notizia ha destato profondo cordoglio a Gualdo Tadino, dove Gino Cello – padre di un agente della Polizia Locale cittadina – era stimato e benvoluto da tutta la comunità.