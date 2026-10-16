Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
16 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Precipita in un dirupo durante la caccia, muore 70enne

Tragico epilogo nelle ricerche a Serradica, versante marchigiano del Serrasanta, l'uomo di Gualdo Tadino ritrovato senza vita. Salma ad Ancona per l'autopsia

Precipita in un dirupo durante la caccia, muore 70enne

Una battuta di caccia tra amici finita in tragedia, una comunità sconvolta e il dolore per la perdita di una figura stimata da tutti. Si è chiusa nel modo più drammatico la ricerca di Gino Cello, 70 anni, ex dipendente dell'Inps in pensione e residente a Gualdo Tadino, il cui corpo è stato individuato senza vita in fondo a una scarpata nella zona di Serradica - frazione del Comune di Fabriano situata al confine tra le province di Ancona e Perugia - sul versante marchigiano della Valsorda.

Il mancato rientro e l'allarme

Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di ieri (15 ottobre). L’uomo si trovava insieme ad altri cacciatori per una giornata sul campo quando, intorno alle 13, non vedendolo rientrare al punto di ritrovo presso i capanni e non ottenendo risposta alle chiamate al cellulare, i compagni hanno intuito che potesse essergli accaduto qualcosa e hanno fatto scattare i soccorsi.

La zona impervia ha reso necessario l'immediato dispiegamento di risorse per la ricerca. Sul posto sono intervenute le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico di Marche e Umbria, affiancate dai vigili del fuoco e carabinieri. Per accelerare le perlustrazioni dall'alto è stato fatto decollare da Arezzo l'elicottero Drago VF-72.

Il ritrovamento e gli accertamenti

Purtroppo, a stretto giro è arrivata la conferma dei timori più cupi: il corpo dell'uomo è stato individuato in fondo a un dirupo, precipitato per diversi metri. Un medico è stato calato dal velivolo dell'elisoccorso Icaro 02 (intervenuto anch’esso) tramite verricello, ma ha potuto soltanto constatare il decesso del 70enne, avvenuto quasi certamente all'impatto.

Resta ora da chiarire l'esatta dinamica della caduta: spetterà agli accertamenti medico-legali stabilire se la perdita di equilibrio sia stata causata da un improvviso malore o da una tragica fatalità lungo il terreno accidentato. Nel tardo pomeriggio la salma è stata recuperata dall'elicottero e trasferita all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.

La notizia ha destato profondo cordoglio a Gualdo Tadino, dove Gino Cello – padre di un agente della Polizia Locale cittadina – era stimato e benvoluto da tutta la comunità.

Tag

Gualdo Tadino Umbria

Parole chiave

dirupo serrasanta gualdo tadino caccia cacciatore precipita muore

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus