Aveva fatto della creatività il proprio mestiere e delle relazioni una delle grandi passioni della sua vita. Ma c’era un luogo che, più di ogni altro, custodiva le sue radici e i suoi progetti: Ponte Felcino. Tancredi Boco, imprenditore della comunicazione e presidente del gruppo T&RB, si è spento dopo una malattia che in pochi mesi ha interrotto una vita intensa, fatta di iniziative, incontri e idee da trasformare in realtà.

Un uomo che difficilmente riusciva a stare fermo. Per la sua attività professionale che lo portava continuamente a esplorare nuovi linguaggi, tecnologie e opportunità e perché guardare avanti sembrava essere la sua condizione naturale.

Nel corso degli anni aveva costruito un articolato percorso imprenditoriale nel mondo della grafica, della pubblicità, della stampa e della comunicazione, accompagnando l’evoluzione del settore dalle tecniche tradizionali alle più avanzate soluzioni digitali. Con T&RB Group, Made in Italy Lab e altre realtà imprenditoriali aveva contribuito a sviluppare competenze e progetti capaci di unire creatività, tecnologia e produzione.

Tra i primi a credere nelle potenzialità della stampa 3D, aveva continuato a investire nell’innovazione, nella sperimentazione e nella collaborazione tra professionalità differenti. Un percorso nel quale il valore delle idee non era mai disgiunto da quello delle persone chiamate a realizzarle.

Ma il suo progetto più profondamente identitario aveva un indirizzo preciso: Ponte Felcino.

Qui Tancredi era nato e cresciuto, qui aveva costruito la propria famiglia e sviluppato le sue attività. Conosceva le storie, le persone, le trasformazioni di quella comunità che, pur appartenendo alla città di Perugia, conserva un’identità fortemente riconoscibile.

Sognava di restituirle centralità, di riportare opportunità e soprattutto giovani in un territorio che aveva conosciuto stagioni importanti di vitalità economica e sociale.

Il Digital Creative Innovation Made in Italy Lab rappresenta concretamente questa visione: non soltanto spazi per lavorare, produrre e sperimentare, ma un luogo nel quale far incontrare imprese, professionisti, nuove competenze e generazioni differenti.

Una visione che aveva trovato un’espressione anche nel capitolo BNI Digital Village, nato proprio a Ponte Felcino nel maggio 2024. Un progetto che riuniva imprenditori e professionisti intorno all’idea che la crescita individuale potesse alimentare quella collettiva e che il futuro di un territorio si costruisse soprattutto attraverso le relazioni.

Per Tancredi il networking non era semplicemente uno strumento per sviluppare affari. Era un modo di mettere in movimento le persone, condividere conoscenze, generare occasioni e far nascere qualcosa che prima non esisteva.

E forse è proprio questo il tratto che emerge con maggiore forza dai tanti messaggi di affetto e dalle testimonianze che stanno accompagnando la notizia della sua scomparsa.

Chi lo ha conosciuto ricorda la sua energia contagiosa, la curiosità, l’entusiasmo, il sorriso. Ma anche la gentilezza, l’eleganza nei rapporti, la disponibilità ad ascoltare e la generosità nel condividere esperienza e conoscenze.

Era capace di passare con naturalezza da una conversazione professionale a una riflessione sulla vita, dalle prospettive di un’azienda al talento di una persona. E anche quando aveva molto da insegnare, conservava intatta la voglia di imparare.

La creatività, per lui, era anche un atteggiamento nei confronti della vita: impiegare quella grande energia per immaginare, costruire, cercare nuove possibilità.

Una disposizione che aveva portato anche nell’impegno civico, nell’associazionismo e nello sport, attraversando mondi diversi con una capacità non comune di creare legami.

Oggi resta il dolore per una scomparsa arrivata troppo presto. Ma resta soprattutto una visione: quella di un territorio che può tornare a essere attrattivo se qualcuno continua a crederci, a investire nelle persone, a mettere insieme competenze e a immaginare il futuro. Tancredi ha trascorso una vita a dare forma alle idee. Forse il modo più autentico per ricordarlo sarà continuare a dare forma a quelle che ha lasciato.

Alla famiglia e ai suoi compagni di viaggio giungano le conoglianze della redazione di TuttOggi.info. Le esequie si svolgeranno domani, 17 ottobre, alle ore 11:00 presso la chiesa di Ponte Felcino.