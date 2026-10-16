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16 ottobre 2026
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Foligno in lutto per Giovanni Carnevali, una vita dedicata ai libri

Si è spento all'età di 87 anni. Aveva un patrimonio di 150mila volumi. Amico di Federico Zeri e Bruno Toscano. Fu fondatore dell'Editoriale Umbra e dell'associazione Orfini Numeister.

Foligno in lutto per Giovanni Carnevali, una vita dedicata ai libri

Con la scomparsa di Giovanni Carnevali, spentosi nella giornata di ieri, giovedì, all’età di 87 anni, la città di Foligno e l'Umbria intera perdono una delle figure indiscutibilmente più lucide, operose ed autorevoli del panorama culturale non solo regionale ma nazionale, stimato ed apprezzato anche oltre i confini italiani.

Un bibliofilo straordinario, raffinato antiquario nonché fondatore dell’Editoriale Umbra: Giovanni Carnevali non è stato soltanto un esimio studioso ed esperto collezionista, ma vero e proprio punto di riferimento per la ricerca storico artistica e l'editoria di settore di caratura internazionale.

La sua storia umana e professionale, ha potuto dimostrare che “la provincia” potesse essere incubatrice e laboratorio di idee e progetti di respiro internazionale.

Una lunga carriera, iniziata nel 1965 con ricerche mirate ed instancabili di edizioni rare in tutta Europa, tanto da averlo portato ad accumulare un patrimonio di circa 150 mila volumi.

Amico personale di Federico Zeri, che spesso veniva a Foligno per motivi d’amicizia e di lavoro: un rapporto profondo, come quelli con Bruno Toscano, che fece della sua casa editrice un punto di riferimento dei più accreditati circuiti accademici e collezionistici italiani.

Il suo amore e legame con la città di Foligno trova riscontro concreto anche con la straordinaria donazione di 34 opere della collezione Zeri alla biblioteca comunale “Dante Alighieri”.

Fu anche tra i soci fondatori dell’Associazione Orfini Numeister, incarnando alla perfezione la passione per il libro antico e una lungimirante imprenditoria culturale.

Una figura particolarmente conosciuta ed apprezzata dai folignati e dai tanti appassionati del settore, umano e professionale al tempo stesso, tanto con i grandi uomini delle cultura che con ogni suo cliente ed amico, resterà un modello per il mondo culturale dell’intera regione.

L’associazione Orfini Numeister annuncia che dedicherà presto alla Sua memoria un’apposita giornata di riconoscenza e memoria.

A familiari, parenti ed ai Suoi cari giungano le condolianze anche da parte della redazione di Tuttoggi.info

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Foligno

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giovanni carnevali lutto editoria

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