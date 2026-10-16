Spaccio in un B&B, arrestato giovane pusher

Nel pomeriggio di martedì scorso (13 otobre) i carabinieri di Terni hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane straniero, senza fissa dimora e gravato da precedenti, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sulla scorta di alcune segnalazioni pervenute in merito ad un sospetto viavai di persone presso un B&B a ridosso di Piazza Valnerina, è stato predisposto un mirato servizio di osservazione nel corso del quale i militari hanno notato l’uomo uscire dalla struttura ricettiva in bicicletta con lo smartphone in mano, apparentemente per utilizzarne il navigatore.

Dopo averlo fermato ed indentificato, lo stesso è risultato gravato dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. a Foligno, poiché già indagato per spaccio: a seguito della perquisizione personale, poi estesa alla camera in affitto, sono stati rinvenuti 7 involucri di cocaina, per un peso di poco superiore ai 5 grammi, di cui 5 occultati negli indumenti intimi e 2 celati sotto l'armadio della camera da letto nonché due dosi di hashish sul tavolo della cucina, il tutto posto in sequestro.

Per lo straniero è scattato così l’arresto e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Terni, la successiva presentazione all’udienza di convalida per direttissima, fissata per il giorno successivo, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni.