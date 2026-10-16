Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
16 ottobre 2026
2 min di lettura
Amministratore

Voli cancellati e anomalie alla rete dati. All'aeroporto di Perugia nessun disagio

Voli cancellati in tutta Italia per anomalie dati, ma a Perugia tutto regolare. Scopri come l'aeroporto umbro ha evitato i disagi nazionali. Leggi ora

Voli cancellati e anomalie alla rete dati. All'aeroporto di Perugia nessun disagio

Problemi alla rete di trasmissione dati dei controllori di volo dell’Enav, con traffico aereo rallentato, voli sospesi e gravi ritardi a livello nazionale. Dalla notte si registrano delle “anomalie” che si sono aggravate dalle 6 del mattino con la crescita di decolli e atterraggi. Enav ha introdotto “misure di regolazione dei flussi”. Gravi sono i disagi verificati a Fiumicino, a Malpensa e Orio al Serio.

Voli regolari, invece all'aeroporto internazionale dell'Umbria. Non vengono segnalate le anomalie che hanno interessato il territorio nazionale.

Enav: “Non è un attacco hacker”

Le misure messe in campo da Enav per arginare il persistere delle anomalie prevedono “una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aerei nello spazio aereo italiano“ con un traffico al momento ridotto di circa il 50%.

“È in corso un lavoro approfondito e costante con i fornitori esterni di Enav, a partire da Tim che si occupa di gestione e manutenzione della rete dati, per individuare e risolvere le anomalie. L’obiettivo è ripristinare quanto prima la piena operatività” fa sapere Enav che esclude attacchi hacker e “attività malevole”.

All'aeroporto di Fiumicino ci sarebbero 48 cancellazioni e 191 voli ritardati tra i 15 ed i 60 minuti di attesa a cui si aggiunge lo sciopero previsto di piloti e assistenti della compagnia EasyJet.

Ritardi monstre a Bergamo, Bologna, Bari e Torino

Problemi anche allo scalo bergamasco di Orio al Serio, stessa situazione da Bologna a Bari, da Torino a Napoli, fino a Trieste. A Lamezia Terme ci sono ritardi fino a 3-4 ore. Per quanto riguarda la Campania, Gesac ha comunicato che sono stati cancellati 21 voli nel capoluogo regionale, con un ritardo medio di 40 minuti per quelli in partenza.

Tag

Perugia

Parole chiave

aeroporto Perugia voli cancellati anomalie rete dati ritardi voli Enav Fiumicino Easyjet scioperi attacco hacker

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus