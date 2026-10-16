Problemi alla rete di trasmissione dati dei controllori di volo dell’Enav, con traffico aereo rallentato, voli sospesi e gravi ritardi a livello nazionale. Dalla notte si registrano delle “anomalie” che si sono aggravate dalle 6 del mattino con la crescita di decolli e atterraggi. Enav ha introdotto “misure di regolazione dei flussi”. Gravi sono i disagi verificati a Fiumicino, a Malpensa e Orio al Serio.

Voli regolari, invece all'aeroporto internazionale dell'Umbria. Non vengono segnalate le anomalie che hanno interessato il territorio nazionale.

Enav: “Non è un attacco hacker”

Le misure messe in campo da Enav per arginare il persistere delle anomalie prevedono “una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aerei nello spazio aereo italiano“ con un traffico al momento ridotto di circa il 50%.

“È in corso un lavoro approfondito e costante con i fornitori esterni di Enav, a partire da Tim che si occupa di gestione e manutenzione della rete dati, per individuare e risolvere le anomalie. L’obiettivo è ripristinare quanto prima la piena operatività” fa sapere Enav che esclude attacchi hacker e “attività malevole”.

All'aeroporto di Fiumicino ci sarebbero 48 cancellazioni e 191 voli ritardati tra i 15 ed i 60 minuti di attesa a cui si aggiunge lo sciopero previsto di piloti e assistenti della compagnia EasyJet.

Ritardi monstre a Bergamo, Bologna, Bari e Torino

Problemi anche allo scalo bergamasco di Orio al Serio, stessa situazione da Bologna a Bari, da Torino a Napoli, fino a Trieste. A Lamezia Terme ci sono ritardi fino a 3-4 ore. Per quanto riguarda la Campania, Gesac ha comunicato che sono stati cancellati 21 voli nel capoluogo regionale, con un ritardo medio di 40 minuti per quelli in partenza.