Nell’edizione speciale per l’ottocentenario doppio riconoscimento per il Samaritano 2026, che verrà assegnato prima con una cerimonia in Comune oggi pomeriggio - venerdì 16 ottobre - alle 16.30 alle istituzioni impegnate ogni giorno sulle strade italiane a tutela della sicurezza e della vita - ossia polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco e Croce rossa italiana - e poi, sabato dalle 10.30, alla memoria di Antony Josue, investito e ucciso a maggio sul Grande raccordo anulare di Roma dopo essersi fermato con un altro automobilista per soccorrere alcune persone rimaste coinvolte in un incidente stradale.

Si tratta di un’iniziativa speciale, legata al premio nato in memoria di Giancarlo Tofi, giovane imprenditore di Petrignano che nel 1972 perse la vita investito da un’auto mentre soccorreva un ciclista in difficoltà. “Il premio ‘Samaritano’ – sottolinea Valter Stoppini, sindaco di Assisi – rappresenta una testimonianza viva di altruismo e senso civico, che affonda le sue radici nella memoria di Giancarlo Tofi, il cui gesto generoso continua ancora ad ispirarci. In questa edizione speciale, vogliamo esprimere la profonda gratitudine della città di Assisi alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e alla Croce Rossa Italiana per il loro lavoro quotidiano a tutela della sicurezza e della vita di tutti noi”. ù

Le iniziative legate al “Samaritano 2026” proseguiranno il 17 ottobre prossimo, a Petrignano di Assisi, dove alle 10.30 al Parco “Giancarlo Tofi” verrà deposta una corona di alloro al “Monumento Samaritano” e alle 11.00 nella chiesa di San Pietro Apostolo verrà consegnato il “Premio Giancarlo Tofi - Samaritano” giunto alla XXXIV edizione, alla memoria di Antony Josue. Il prestigioso riconoscimento, assegnato da 34 anni, s’ispira alla convergenza ideale tra la figura del Buon Samaritano e quella di san Francesco: entrambi si fermano davanti alla sofferenza altrui, agendo con un gesto gratuito di fraternità.