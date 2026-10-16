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16 ottobre 2026
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Infermiera aggredita a Perugia, denunciato un 71enne

A Perugia un 71enne aggredisce un'infermiera per futili motivi tenendola per i polsi. I Carabinieri intervengono e l'uomo è denunciato per lesioni personali

Infermiera aggredita a Perugia, denunciato un 71enne

I Carabinieri della Stazione di Perugia-Fortebraccio sono intervenuti presso un poliambulatorio del capoluogo a seguito di una chiamata di emergenza pervenuta al 112.

Sul posto, i militari hanno ricostruito la dinamica di un’aggressione ai danni di un’infermiera in servizio presso la struttura sanitaria, perpetrata da un uomo di 71 anni. Secondo quanto emerso, al culmine di una discussione nata per futili motivi, l’uomo avrebbe inizialmente rivolto espressioni offensive alla sanitaria, per poi passare all’aggressione fisica, afferrandole con forza il polso.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di riportare la situazione alla calma e di identificare l'uomo, che è stato successivamente deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di lesioni personali. L’Arma dei Carabinieri risponde al fenomeno delle aggressioni al personale sanitario attraverso interventi tempestivi di contenimento, attività di prossimità e prevenzione congiunta con le strutture ospedaliere sul territorio.

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Perugia

Parole chiave

aggressione infermiera 71enne denunciato Carabinieri Perugia lesioni personali aggressioni sanitarie

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