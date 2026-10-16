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16 ottobre 2026
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Minaccia con spranghe e estintore il personale di F.S., divieto di ritorno per 4 anni

43enne allontanato da Perugia per 4 anni dopo aver minacciato e aggredito il personale FS. Misura del Questore per tutelare la sicurezza pubblica

Minaccia con spranghe e estintore il personale di F.S., divieto di ritorno per 4 anni

Minaccia e aggredisce il personale delle F.S. Italiane e scatta l’allontanamento con divieto di ritorno nel Comune di Perugia per 4 anni. Il 43enne, gravato già da numerosi precedenti di polizia, lo scorso mese di agosto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato di una struttura pubblica.

Il 7 agosto l’uomo si sarebbe rivolto con fare minaccioso ed aggressivo al personale delle F.S. Italiane chiedendo informazioni sulle tratte dei treni. Non soddisfatto della risposta avrebbe sferrato calci e pugni contro la porta di un ufficio, danneggiandola. Avrebbe poi afferrato delle spranghe ricavate dalla rottura della porta per minacciare gli operatori presenti, che sarebbero poi stati raggiunti dal getto di un estintore azionato dal 43enne.

Il provvedimento adottato dal Questore si inserisce nell’attività di prevenzione svolte dalla Divisione Anticrimine della Questura di Perugia, finalizzate a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, soprattutto in aree sensibili come la Stazione Fontivegge.


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Perugia

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minaccia aggressione FS Italiane Perugia divieto di ritorno

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