La sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi è la nuova vicepresidente nazionale dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

A nominarla è stato il presidente Gaetano Manfredi (sindaco di Napoli), rafforzando così l'impegno della prima cittadina perugina in Anci, dove già ricopre incarichi nazionali come delegata Pari opportunità, famiglie, inclusione e pace.

Ferdinandi vicepresidente Anci, le sue parole

"Ringrazio il presidente Gaetano Manfredi per la fiducia. Accolgo questa responsabilità con la consapevolezza che i Comuni sono il luogo in cui le istituzioni incontrano ogni giorno la vita delle persone e dove i diritti devono tradursi in servizi, opportunità e risposte concrete. Dare forza ai Comuni significa dare forza alla democrazia, contrastare le disuguaglianze e ricostruire fiducia attraverso l’ascolto e la partecipazione". Queste le parole della sindaca Vittoria Ferdinandi.

La vicepresidenza rappresenta un ulteriore passo nel percorso di Ferdinandi all’interno dell’ANCI, con una responsabilità più ampia nella rappresentanza delle amministrazioni e nella definizione delle proposte da portare al confronto con il Governo e le altre istituzioni.

"Porterò in questo ruolo - ha aggiunto - l’esperienza di Perugia, una città che vuole fare della cura delle persone, della partecipazione e della coesione sociale il cuore delle proprie politiche. Il mio impegno sarà contribuire al lavoro dell’ANCI perché ai Comuni siano riconosciuti risorse, strumenti e capacità di scelta adeguati alle responsabilità che assumono. Farò del mio meglio, portando anche la voce delle tante colleghe e dei tanti colleghi che ogni giorno, nei Comuni, affrontano responsabilità crescenti e lavorano con dedizione per dare risposte alle proprie comunità, tenendo insieme i bisogni del presente e le opportunità da costruire per le nuove generazioni.

Le grandi sfide del Paese attraversano le nostre città, i quartieri e i piccoli centri. È qui che le politiche pubbliche devono dimostrare di saper migliorare la vita delle persone, ed è per questo che la voce dei territori deve avere un peso nelle decisioni nazionali".

Le congratulazioni per l'incarico

"Desidero esprimere le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro alla sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi per il prestigioso incarico di vicepresidente nazionale dell'Anci. La sua elezione al vertice dell'Associazione nazionale dei comuni italiani rappresenta un motivo di orgoglio e un importante riconoscimento per la città di Perugia e per l'intero sistema delle autonomie locali dell'Umbria". È quanto dichiara la Presidente della Regione Stefania Proietti.

"La presenza della sindaca del Capoluogo nei vertici dell'Anci – prosegue la presidente Proietti – costituisce una garanzia di autorevolezza e di competente rappresentanza per le istanze dei nostri territori. L'esperienza amministrativa, unita a un costante impegno sui temi dell'inclusione e della coesione sociale, consentirà di apportare un contributo di alto profilo al dibattito nazionale sulle politiche cittadine e sulla tutela dei servizi essenziali".

"I Comuni – conclude la presidente – continuano a rappresentare il fondamentale presidio di democrazia e di prossimità delle nostre comunità. Confermando la piena disponibilità della Regione Umbria alla massima collaborazione istituzionale, auguro a Vittoria di svolgere questo mandato con la determinazione e il rigore che da sempre ne contraddistinguono l'operato".