In 4 guidano dopo uso di stupefacenti, patente sospesa

Controlli rafforzati da parte dell’Arma dei carabinieri nel territorio orvietano. Questo ha portato, da inizio ottobre, i militari della Compagnia di Orvieto a segnalare alla Prefettura di Terni, in qualità di assuntori, 5 persone che, sottoposte a controllo e perquisizione, sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Si tratta di 3 italiani e 2 stranieri, tra cui una donna, di età compresa tra 23 e 50 anni; a 4 di loro è stata anche ritirata la patente, con sospensione automatica di 30 giorni, trovandosi gli stessi alla guida di un autoveicolo.

Complessivamente sono stati sequestrati a loro carico circa 12 grammi di hashish, oltre 7 grammi di cocaina e due dosi di eroina da poco meno di mezzo grammo ciascuna.

Durante i servizi di controllo alla circolazione stradale, svolti prevalentemente nelle ore serali e notturne, sono stati controllati oltre 100 veicoli, identificate 130 persone, elevate 6 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, con contestuale decurtazione di oltre 20 punti e ritirata 1 patente risultata scaduta.

Le attività preventive proseguiranno nelle prossime settimane al fine di contrastare comportamenti illegali e situazioni di degrado urbano nonché garantire la sicurezza della circolazione stradale.