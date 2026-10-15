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15 ottobre 2026
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Auto esce di strada e si ribalta, donna ferita

Incidente a Spello: auto fuori strada e ribaltata. Donna alla guida ferita, soccorsa dal 118. Vigili del fuoco e Carabinieri sul posto.

Auto esce di strada e si ribalta, donna ferita

Paura nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 15 ottobre) a Spello per un'auto finita fuori strada e ribaltatasi. A rimanere ferita la donna che era alla guida, soccorsa dal personale del 118.

L'allarme è scattato intorno alle 14.15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno, che hanno estricato dall'abitacolo la donna all'interno, affidandola al 118. Non sono al momento note le sue condizioni.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri a cui spetterà ricostruire la dinamica dell'incidente.

Tag

Foligno

Parole chiave

incidente auto Spello donna ferita vigili del fuoco Carabinieri ribaltamento soccorso 118 sicurezza stradale

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