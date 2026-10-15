‘Nonna Iside’ e Bevagna conquistano il pubblico di Rai Uno grazie a un servizio televisivo andato in onda ieri pomeriggio nel corso de ‘La Vita in Diretta’ che ha visto protagonista – insieme alla cuoca bevanate – un inviato d’eccezione, l’ex ‘velino’ Pierpaolo Pretelli già concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ e noto influencer social.

Un’apparizione televisiva particolarmente seguita da circa due milioni di spettatori che ha acceso i riflettori sul borgo delle Gaite: ad arrivare nella cittadina umbra – come detto – Pierpaolo Pretelli, col quale Nonna Iside ha preparato un piatto di tagliatelle con sfoglia rigorosamente fatta in casa con salsiccia e funghi porcini.

Un incontro che ha visto l’arzilla nonna cuoca sin da subito in piena sintonia con lo showman tra uova, farina e momenti di goliardia.

Un successo non solo sul piccolo schermo, perché subito dopo la messa in onda della trasmissione è continuata ad arrivare una pioggia di messaggi attraverso diversi canali social, con parole di affetto e apprezzamento per Nonna Iside e i suoi familiari che la seguono con dedizione e passione nella sua mission di divulgazione della tradizione culinaria.

Nonna Iside è infatti ormai una vera e propria icona della cultura alimentare bevanate ed umbra, sempre attenta alla promozione delle tipicità agroalimentari del territorio: con i suoi 87 anni, ed oltre 100mila follower affezionati anche fuori dai confini nazionali.

La partecipazione a La Vita in Diretta su Rai Uno, conferma ancora una volta il suo appeal nei confronti del grande pubblico e della sua naturale e coinvolgente spontaneità.





