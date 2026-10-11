Il Convitto INPS di Spoleto è da questo fine settimana intitolato a San Francesco d’Assisi. L’iniziativa, promossa dalla Direzione regionale INPS Umbria insieme alla Direzione Generale, intende rendere attuale il messaggio del Santo nella vita dell’Istituto e del territorio, individuando nei suoi valori un punto di riferimento per la comunità che vive e opera nella struttura.

Il Convitto, infatti, non è soltanto un luogo dedicato allo studio e alla vita quotidiana dei ragazzi, ma una vera e propria casa lontano da casa, dove si costruiscono relazioni, si condividono esperienze e si cresce insieme. In questo contesto, i valori francescani della fraternità, dell’accoglienza, della semplicità e dell’attenzione verso gli altri si legano alla missione dell’INPS, da sempre orientata alla vicinanza ai cittadini e alla tutela delle persone più fragili.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e militari. L’incontro, moderato dal direttore centrale Comunicazione INPS Diego De Felice, si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco di Spoleto Andrea Sisti, dell’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, della componente del Consiglio di amministrazione Micaela Gelera e della direttrice centrale Credito e Welfare Alessia Rimmaudo.

Ad aprire i lavori è stata Elisa Maria Spagnolo, direttrice regionale INPS Umbria, che ha sottolineato l’attualità della figura di San Francesco, capace di rappresentare ancora oggi un modello educativo di straordinario valore. Un esempio che unisce persone e generazioni diverse e supera i confini religiosi e culturali, offrendo spunti di riflessione soprattutto in un luogo dedicato alla crescita e alla formazione dei giovani.

La cerimonia è proseguita con gli interventi del professor Fausto Dominici, docente del Liceo classico Tacito di Terni, e di Simone Cascioli, direttore generale di Confindustria Umbria, che hanno contribuito ad approfondire il significato e la portata del messaggio francescano nel contesto contemporaneo.

Particolarmente toccanti le testimonianze dedicate alla vita all’interno del Convitto di Spoleto, presentate dal dirigente della struttura, Stefano Lo Re, e dai fratelli Paola e Jacopo Morini, ex convittori. I loro racconti hanno restituito il valore umano e formativo dell’esperienza convittuale, fatta di condivisione, legami e crescita personale. Le conclusioni sono state affidate alla direttrice generale dell’INPS, Valeria Vittimberrga. Al termine dell’incontro si è svolto lo scoprimento della targa dedicata a San Francesco d’Assisi, seguito dalla benedizione.



