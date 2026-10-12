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12 ottobre 2026
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Davide Baccarini

Gubbio, Commissione Pari Opportunità boccia apertura agli uomini

Duri attacchi delle componenti al "metodo calato dall'alto" e alla proposta della maggioranza, "Mai successo in 30 anni". Il nodo si sposta in Consiglio comunale

Gubbio, Commissione Pari Opportunità boccia apertura agli uomini

Tira aria di forte tensione istituzionale, a Gubbio, in vista del prossimo Consiglio comunale, chiamato a discutere la proposta di modifica del Regolamento della Commissione Pari Opportunità (CPO), finalizzata a introdurre una componente maschile all'interno dell'organismo.

Una prospettiva che ha scatenato la dura reazione della stessa Commissione, la quale ha espresso una posizione di netta contrarietà nei confronti di una riforma definita "calata dall'alto" e priva di qualsiasi preventivo confronto con chi anima quotidianamente il lavoro sul territorio.

Il "no" della Cpo e la critica al metodo

La questione, già affrontata dalla stessa Cpo nei mesi scorsi con un parere negativo espresso a maggioranza e trasmesso alla Giunta e al Segretario Generale, è tornata al centro del dibattito dopo il passaggio e l’approvazione a larga maggioranza in prima Commissione consiliare. L'iniziativa di riforma, promossa dal consigliere comunale Luigi Girlanda (Rinascimento Eugubino per Noi Moderati) va a incidere su un organismo nato nel 1996 con uno scopo ben preciso: promuovere condizioni di effettiva parità tra uomini e donne e rimuovere gli ostacoli strutturali, culturali ed economici che determinano discriminazioni dirette o indirette nei confronti femminili.

Nelle dichiarazioni della CPO viene stigmatizzato con forza il metodo adottato, portato avanti senza consultare l'organismo e in palese spregio della sua autonomia.Un clima di chiusura all'ascolto” che, secondo l'organismo, “si riflette anche nelle aule consiliari, dove non mancherebbero espressioni irrispettose e svalutanti verso le donne che rivestono ruoli pubblici, registrate persino da parte del gruppo proponente nei confronti dell'Assessora alle Pari Opportunità”.

In trent'anni di attività mai adesioni da parte di uomini

Nata in ossequio all'articolo 3 della Costituzione e alle normative europee, la CPO ricorda come nei suoi trent'anni di storia – e persino nei primi due anni in cui il regolamento non escludeva la partecipazione maschile – non si siano mai registrate adesioni da parte di uomini, a testimonianza del fatto che l'impegno su questi temi è sempre stato sostenuto dalle donne.

Il nodo della partecipazione e l'appello al Consiglio

Pur ribadendo che il contributo maschile sui temi della famiglia e della genitorialità sia fondamentale, la CPO sottolinea che “questo debba trovare spazio attraverso gli strumenti ordinari già previsti – come il confronto pubblico, i tavoli tematici e le audizioni formali nelle commissioni consiliari – e non snaturando la natura dell'organismo”. L'auspicio è che il Consiglio comunale “sappia riconsiderare la portata dell'ordine del giorno, aprendo a un reale percorso condiviso per il futuro”.

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Gualdo Tadino Gubbio

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uomini gubbio commissione pari opportunità consiglio apertura

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