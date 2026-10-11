Un’opera dell’artista spoletina Angela Cacciamani è stata donata a Papa Leone XIV nel corso dell’udienza generale di mercoledì 7 ottobre. Il dipinto, intitolato Kairos, è stato commissionato dall’Associazione Culturale Anziani APS di Castel Ritaldi, il paese dove l’artista risiede e ha il proprio atelier.

La consegna rappresenta un momento significativo nel percorso di Cacciamani, che ha accompagnato la sua lunga attività espositiva con una costante ricerca sulle tecniche pittoriche e sull’impiego della materia. Secondo quanto riferito dall’artista, il quadro resterà a far parte del patrimonio artistico custodito dalla Santa Sede.

“Kairos”, il tempo del cambiamento

Realizzata su tela nel formato 50 per 70 centimetri, l’opera richiama nel titolo il «tempo opportuno per il cambiamento nella Chiesa e nel mondo». La composizione accosta una grande croce rossa grondante dalla parte superiore della tela, al profilo di Castel Ritaldi poggiata su rami di ulivo, tra superfici materiche, segni e contrasti di colore.

Un lavoro che assume per Cacciamani anche un particolare valore personale. «Non avrei mai immaginato che nel corso della mia lunga attività artistica avrei potuto realizzare un’opera per il Papa, per me una grande emozione», ha affermato. La destinazione del dipinto aggiunge così una tappa speciale a un percorso che ha portato le sue opere anche oltre i confini italiani.

Il legame con Spoleto e la mostra a Palazzo Mauri

Originaria di Spoleto e attiva a Castel Ritaldi, Angela Cacciamani ha esposto in diverse città italiane e all’estero, tra cui Istanbul, Berlino e Washington. La sua ricerca si è sviluppata attraverso differenti linguaggi pittorici, approdando all’astratto informale materico e alla sperimentazione con materiali di recupero.

Il legame con la città natale è stato rinnovato anche dalla mostra personale a Palazzo Mauri, di cui TuttOggi ha raccontato l’apertura, organizzata in occasione della 69ª edizione del Festival dei Due Mondi. Dopo quell’appuntamento, la donazione di Kairos al Pontefice segna un nuovo passaggio nella storia artistica e personale di Cacciamani.