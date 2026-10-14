"Più collegamenti diretti Gubbio-Perugia", richiesta alla Regione | Consiglio unanime

È stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Gubbio l’Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare Gubbio Futura sulla riorganizzazione e ottimizzazione dei collegamenti del trasporto pubblico lungo la direttrice Gubbio–Perugia.

Collegamenti Gubbio–Perugia: la proposta dei pendolari

L’Odg approvato nasce dall’ascolto delle esigenze di studenti e lavoratori pendolari eugubini, che hanno elaborato e sottoscritto una proposta organica di riorganizzazione delle corse tra la Città dei Ceri e il capoluogo di regione. Il documento propone di intervenire sull’attuale organizzazione del servizio, con l’obiettivo di aumentare i collegamenti diretti nelle fasce di maggiore domanda, senza penalizzare il servizio alle frazioni.

In particolare, il Consiglio ha impegnato sindaco e giunta a farsi promotori presso la Regione Umbria, l’Assessore regionale competente, la Direzione regionale competente, la Provincia di Perugia e Umbria TPL e Mobilità S.p.A., in qualità di Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale, della proposta elaborata dai pendolari, chiedendone la valutazione e verificandone la fattibilità tecnica ed economica.

Corse dirette Gubbio–Perugia: gli orari proposti

Tra le richieste principali vi è la valutazione della trasformazione in collegamenti diretti delle corse delle 7 sulla direttrice Gubbio–Perugia e delle 13.50 e 18.00 sulla direttrice Perugia–Gubbio, nell’ambito di una riorganizzazione che salvaguardi la copertura territoriale.

Trasporto pubblico: l’impegno di Gubbio Futura

“Il tema dei trasporti è da sempre al centro della nostra attività politica e istituzionale – dichiarano i consiglieri comunali Federica Cicci, Jacopo Cicci e Leonardo Nafissi – Nel corso degli anni abbiamo portato in Consiglio altri due Ordini del Giorno dedicati a mobilità e collegamenti del nostro territorio, perché riteniamo che garantire un sistema di trasporto pubblico efficiente significhi garantire anche diritto a studio, lavoro e accesso ai servizi. Gubbio sconta una condizione di particolare isolamento. L’introduzione dell’abbonamento “Umbria Vai” a 70 euro per gli studenti rappresenta un importante passo sul piano dell’accessibilità economica, ma a questa deve corrispondere anche un servizio adeguato alle esigenze quotidiane di chi studia e lavora”.

Collegamenti Gubbio–Perugia: la richiesta alla Regione Umbria

Nei giorni scorsi il gruppo ha trasmesso alla Presidente della Regione Stefania Proietti e all’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti Francesco De Rebotti una lettera accompagnata dall’Ordine del Giorno. “L’approvazione all’unanimità rafforza ora la richiesta che abbiamo già rivolto alla Regione – proseguono i consiglieri – Non stiamo semplicemente chiedendo di aumentare le corse: stiamo portando all’attenzione delle istituzioni una proposta elaborata direttamente dagli utenti, che prova a tenere insieme l’esigenza di collegamenti più veloci con la necessità di non penalizzare le frazioni”.

“Il voto unanime del Consiglio Comunale è un primo, importante risultato. Ora però bisogna dare seguito a quell’impegno. Ci auguriamo che la Regione raccolga la proposta, che si apra un confronto con gli utenti e che si possa arrivare a una soluzione concreta per migliorare i collegamenti tra Gubbio e Perugia”.