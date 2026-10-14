Anas - Regione, scontro su cantieri e sicurezza stradale

Botta e risposta tra Regione Umbria e Anas sullo stato delle strade umbre, dopo l’incidente avvenuto sul Raccordo Perugia - Bettolle all’altezza dello svincolo di Passignano Ovest, dove due giovani marchigiani, di 20 e 21 anni, hanno perso la vita nell’impatto con un mezzo pesanti nel punto di restringimento della carreggiata per un cantiere.

La stoccata di Proietti

La governatrice umbra Stefania Proietti aveva richiamato Anas a “un’attenzione e responsabilità più incisiva da parte di Anas S.p.A. alla prevenzione e alla gestione della sicurezza delle infrastrutture di competenza statale”. Mettendo di fatto in correlazione la gestione del cantiere sul Raccordo con la tragedia avvenuta.

La replica di Anas

Anas ha ricordato che in Umbria è in atto un piano di riqualificazione delle strade in gestione, con interventi tesi a migliorare la sicurezza, per un investimento complessivo prossimo al miliardo di euro.

Sul grave incidente avvenuto a Passignano sul Trasimeno, Anas ha sottolineato che “sono in corso gli accertamenti degli organi competenti, ai quali spetta ricostruire la dinamica e individuarne le cause. La presenza di un cantiere non può, da sola e prima della conclusione degli accertamenti, essere considerata elemento sufficiente per attribuire responsabilità”.

“La sicurezza stradale - prosegue la nota - richiede un’azione coordinata su più fronti: infrastrutture, veicoli e comportamenti di chi guida. Per questo Anas affianca agli interventi sulla rete iniziative di educazione e sensibilizzazione, in collaborazione con istituzioni e soggetti del territorio”.

I cantieri

“Va peraltro evidenziato - si legge ancora - che i cantieri sono organizzati da Anas nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche applicabili. La segnaletica viene sottoposta a controlli e manutenzione; la sicurezza delle maestranze e degli utenti della strada resta un requisito essenziale nella gestione dei lavori. Gli interventi di riqualificazione profonda richiedono tempi tecnici e vengono spesso realizzati per fasi, anche per mantenere la circolazione durante i lavori. Le modalità e i tempi dipendono dalle caratteristiche delle opere e dalle condizioni necessarie per eseguirle in sicurezza”.

Limitare i mezzi pesanti? Non spetta ad Anas

Quanto alla proposta di limitare o vietare il transito dei mezzi pesanti sulle strade umbre, avanzata dalla Regione in particolare per la E45, Anas ribadisce che può disporre limitazioni temporanee alla circolazione esclusivamente in corrispondenza di cantieri o opere stradali e in presenza di fondati motivi tecnici o geometrici. “Un divieto generalizzato, o motivato da ragioni diverse da quelle tecniche - chiarisce - esula dalle competenze di Anas e dovrebbe essere valutato dai soggetti istituzionali competenti, nel rispetto del quadro costituzionale e normativo”.

Quindi, un finale che rimanda la palla al mittente: “La sicurezza stradale richiede collaborazione tra istituzioni, decisioni basate su elementi verificabili e interventi concreti a tutela di chi viaggia. Anas è impegnata su questo tema con grande determinazione”.