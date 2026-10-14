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14 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Agguato nella notte, 30enne aggredito e rapinato

Aggressione in via Perugina, a Gubbio. I rapinatori, hanno portato via un centinaio di euro e si sono dati alla fuga dopo aver provato a rubare anche il monopattino elettrico dell'uomo

Agguato nella notte, 30enne aggredito e rapinato

Un’aggressione improvvisa a pochi passi dal centro storico, mentre faceva ritorno verso casa. È la brutta avventura capitata ad un uomo di circa 30 anni, di origine straniera ma residente a Gubbio, finito nel mirino di una banda di malviventi nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre.

La dinamica dell'agguato

L'episodio si è consumato intorno all'1.30 lungo via Perugina. La vittima era sul proprio monopattino elettrico quando è stata affiancata e bloccata da almeno due individui.

I rapinatori lo hanno aggredito a mani nude per strappargli il denaro contante che portava con sé – qualche centinaio di euro – cercando persino di portargli via il mezzo elettrico. Quest’ultimo tentativo è però fallito e i malviventi si sono dati a una rapida fuga a piedi dopo aver incassato il bottino. Fortunatamente il 30enne non ha riportato lesioni gravi da richiedere l'intervento dei sanitari.

Le indagini dell'Arma

A lanciare l'allarme è stato il giovane stesso subito dopo l'agguato. Sul posto sono tempestivamente giunte le pattuglie dei carabinieri in servizio di perlustrazione notturna. Gli accertamenti si preannunciano complessi: al momento non figurano testimoni diretti che abbiano assistito alla scena.

Per risalire all'identità degli aggressori, gli investigatori stanno vagliando le registrazioni degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati non solo di via Perugina, ma di un perimetro urbano più ampio, con l'obiettivo di individuare la via di fuga della “banda” e assicurarla alla giustizia.

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Gubbio

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monopattino agguato aggressione gubbio via perugina

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