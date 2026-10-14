Un manager umbro nell’elenco 2026 di Forbes e un’azienda nata a Marsciano che continua a crescere sui mercati internazionali. Il direttore generale di Emu Group, Luigi Biscarini, è stato inserito nella selezione dei cento top manager italiani: per l’industria umbra è l’unico nome presente.

La selezione italiana di Forbes, pubblicata il 13 ottobre 2026 in collaborazione con la startup Cogit AI, riunisce cento profili di ambiti diversi, dall’industria alla tecnologia fino alla finanza. I nomi sono elencati in ordine alfabetico, senza posizioni di merito, e rappresentano una scelta editoriale di una delle testate economico-finanziarie più note al mondo.

Un riconoscimento che parla di Umbria

La presenza di Biscarini arriva da Marsciano, centro di poco più di 18 mila abitanti a sud di Perugia, e da una realtà che nel 2026 celebra i 75 anni. In una regione dove la struttura produttiva è fortemente caratterizzata da piccole e medie imprese, il caso Emu segnala la possibilità di costruire marchi industriali con visibilità globale. Nella stessa lista figurano manager come Emma Marcegaglia, Francesca Bellettini, Pasqualino Monti, Gianluca Pavanello e Gianpiero Strisciuglio, a conferma della trasversalità dei profili selezionati.

Dal dopoguerra al design internazionale

La storia di Emu inizia nel 1951 con i fratelli Aldo e Angelo Biscarini e il cognato Dante Menconi, fondatori dell’Elettro-Meccanica Umbra. I primi prodotti erano apparati di trasmissione per usi militari, frutto delle competenze maturate nelle radiotrasmissioni e nella meccanica. Negli anni Sessanta arriva la svolta: dall’elettromeccanica all’arredo, con una specializzazione nella lavorazione del metallo.

Nascono così le sedute Rio e Ronda, che consolidano il posizionamento internazionale. Nel 2005 l’ingresso del fondo L Capital, collegato al gruppo Lvmh, accelera le collaborazioni con designer come Patricia Urquiola, Paola Navone e Rodolfo Dordoni. Nel 2017 la famiglia Biscarini, insieme al management, torna al controllo dell’azienda.

La traiettoria manageriale di Luigi Biscarini

All’interno di questa evoluzione si colloca il percorso di Luigi Biscarini. Nel 2019 assume la guida commerciale e marketing, con responsabilità sul posizionamento del brand e sui mercati. Oggi, da direttore generale, governa una piattaforma che integra produzione, progettazione, distribuzione internazionale e relazioni con il mondo dell’architettura. In un’intervista del 2026 alla rivista Interni ha insistito su un principio chiave: la tradizione nella lavorazione del metallo non deve frenare l’innovazione, ma dialogare con nuove tecnologie in progettazione e processi produttivi.

Numeri, governance e crescita

Emu opera in 85 Paesi, produce oltre 450 mila unità l’anno e trasforma circa 3.800 tonnellate di materie prime. Nel giugno 2026 la società, presieduta da Vittorio Biscarini, ha nominato Giuseppe Ruozzo amministratore delegato, rafforzando la struttura manageriale in una fase di ulteriore sviluppo internazionale. È un assetto che coniuga la continuità della famiglia fondatrice con l’apporto di professionalità esterne.

Perché conta per il sistema Umbria

Questo riconoscimento ha un impatto che va oltre la dimensione personale. Per l’Umbria significa vedere valorizzato un modello in cui saper fare, design e rete commerciale globale si sostengono a vicenda, con ricadute su filiere locali, occupazione qualificata e reputazione territoriale. Il caso Emu indica traiettorie concrete di sviluppo coerenti con la vocazione regionale all’export.

Investire in collaborazioni tra industria e progettisti per rafforzare l’identità di prodotto.

Integrare tecnologie di processo senza disperdere competenze manifatturiere radicate.

Strutturare reti distributive e servizi post-vendita orientati a mercati diversificati.

Il rapporto con i segmenti residenziale e ospitalità è strategico: l’arredo per esterni è parte delle architetture e degli investimenti delle strutture ricettive, con potenziali effetti moltiplicatori su turismo e cantieri locali.

Prospettive

Nell’anno del settantacinquesimo anniversario, la selezione di Forbes offre visibilità e responsabilità. La crescita passa da continuità industriale, aggiornamento tecnologico e cura del marchio su scala globale. Per il territorio umbro si apre uno spazio di lavoro su competenze, formazione e servizi alle imprese, con l’obiettivo di trasformare una storia di successo in un modello replicabile lungo tutta la filiera del design e della manifattura.

La vicenda di Emu conferma una prospettiva chiara. La qualità progettuale e l’affidabilità produttiva rimangono i cardini per competere, mentre l’ancoraggio a Marsciano continua a dare sostanza a una crescita che parla la lingua dei mercati internazionali.