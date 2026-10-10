E’ un grido d’allarme contro il caro energia quello di Marco Brozzi, imprenditore nel settore delle ceramiche di Città di Castello. La sua azienda Ceramiche Noi composta da 24 lavoratori con una clientela estera e di medio-alta fascia, a luglio del 2022, nel pieno del caro bollette, è stata destinataria della bolletta record di 127 mila euro, poi dilazionata. Ora le spese si accumulano tra vecchie rateizzazioni e nuovi aumenti del costo del metano e sale la paura di arrivare alla crisi del 2022. “Se continua così dobbiamo fermarci e questo significa perdere clienti”, ci spiega. E’ il limbo di molte aziende, soprattutto quelle gasivore, strette dal morso del costo del metano in aumento e da un clima di pura “sopravvivenza”. “Con l’utile del primo semestre ci pagheremo le prossime bollette sempre più alte” aggiunge.

Qual è la situazione oggi con il caro energia già in atto e qual è la paura più grande?

La paura è di tornare a un nuovo 2022 perché non si vede come si possano arginare i nuovi aumenti. Il metano è arrivato a un costo inaccessibile, a gennaio di quest’anno veniva scambiato a 0,40, a settembre a 0,84 raddoppiando. E’ solo speculazione. A maggio 2022 arrivò una bolletta di 73 mila euro, a giugno 50 mila, a luglio 127 mila euro, ad agosto (con soli 10 giorni di lavoro) 85 mila e settembre 117 mila euro. E lo strano è che hanno fatto gli extraprofitti e se vai a extraprofitti te ne stai approfittando non rivendi il metano a quanto lo stai pagando. Basti pensare che la bolletta del 2021 era di 16 mila euro con 66 mila m³ consumati, oggi siamo sui 45 mila con meno m³. Ora sopravviviamo, nel primo semestre del 2026 siamo partiti molto bene con un discreto utile che adesso ci stiamo mangiando con questi aumenti sconsiderati.

A quanto ammontava l’ultima bolletta?

L’ultima bolletta del metano era di 25 mila euro, da questo mese passeremo già a 38-39 mila euro. Ce la facciamo perché abbiamo fatto un buon semestre ma questo significa buttare via i sacrifici dei primi 6 mesi. E per fattori non legati alla nostra produzione, se fossero problemi nostri e non siamo capaci di lavorare uno dice “cambia mestiere”, ma se fai tutto bene e chi è sopra non sta dando una mano alle aziende e non interviene sui cari e su questi approfittatori non possiamo farci niente. Non possiamo neanche abbandonare.

Cosa vi aspettate?

Fino al 31 agosto avevamo il contratto fisso e pagavamo sempre 0,55, da settembre in poi è andato alle stelle e da ottobre con il forno (la macchina che consuma di più) siamo passati al gpl. Costa sempre tanto ma non ai livelli del metano. Anche per fare un impianto gpl ci sono voluti oltre i 200 mila euro e ci ha aiutato Legacoop con il suo fondo. Le prossime bollette andranno a costare sui 28/29mila euro di gpl, più gli altri a metano diventano altri 8/9mila euro, andremo a spendere 15 mila euro in più al mese più la rateizzazione delle vecchie bollette con 17 mila euro fino ad aprile del 2027. E siamo solo all’inizio. Un metano scambiato a 0,84 a settembre a cui va aggiunto trasporto e accise (16/18 centesimi da aggiungere) è già sopra all’euro al m³ ed è tantissimo perché la bolletta record del 2022 aveva sfiorato i 260 megawatt/ora. Noi siamo gasivori il grosso del consumo è metano e gas. Sulla corrente abbiamo bollette comunque alte a 8 mila euro mensili ma con i pannelli fotovoltaici che abbiamo installato siamo scesi a 4 mila e risparmiamo il 50%.

Voi state dilazionando la vecchia bolletta?

Sì, i 330 mila euro che erano rimasti da pagare del 2022. Siamo passati dai 280 mila euro di forza motrice nel 2021 ai 960 mila del 2022, di quei 960, 300 mila li abbiamo pagati, altri 300 mila con tanta fatica li abbiamo saldati e gli ultimi 340 mila li abbiamo dilazionati e ancora li stiamo pagando con i 17 mila euro al mese che finirà ad aprile del prossimo anno. Fate i conti: 17 mila più 15 mila in più sulla bolletta da questo mese, inizia ad essere preoccupante. Nel 2022 abbiamo avuto il credito di imposta che oggi non c’è e ci ha dato una discreta mano. Se continua così dobbiamo fermarci perché non è possibile fare i debiti per colpa di sciacalli al comando.

Dove si taglia in un’azienda come la vostra e come risparmiaste all’epoca?

Non abbiamo pagato il metano. Non posso penalizzare i fornitori che non c’entrano nulla, siamo arrivati a degli accordi. L’unica era non pagare, non potevamo fermarci, venivamo dal covid e durante quel periodo siamo sopravvissuti grazie ai nostri clienti stranieri. Adesso dirgli “abbiamo problemi e non vi consegniamo” equivale a perdere i clienti e oggi non saremo qui a parlare. La scelta di 4 anni fa è stata accontentarli. Poi l’abbassamento del prezzo del metano è stato più lungo del previsto e abbiamo fatto l’investimento del gpl. Non siamo tornati ai 16 mila della bolletta mensile del 2021 ma siamo tornati ai 25-30 mila euro e ci sembrava oro, fino a poco tempo fa.

Nel 2022 lavoravate di notte per risparmiare

Almeno la corrente la risparmiavi, era cara in quel periodo. E’ stata una decisione unanime per sopravvivere. Fortunatamente noi lavoriamo solo all’estero con un clientela medio-alta, altrimenti non ce l’avremo fatta e non ce la faremo ora.

Quanto pesa questo nello stato d’animo e negli sforzi che fate?

Pesa tanto, stiamo bruciando tutti gli utili del primo semestre. Ti senti sminuito in quello che fai. Gli sforzi sono solo mentali perché più di lavorare cercando di essere il più attenti possibile con meno scarti, per fare uscire il meglio dalla produzione non possiamo fare. Dobbiamo contenere i possibili costi sull’attenzione produttiva cercando di fare meno “ritoccato” e meno seconda scelta. Se esce un oggetto con un difetto lo devi ritoccare e rimetterlo in forno con ulteriori consumi di gas mentre se riesci a farlo bene la prima volta, hai un buon risparmio. In una scheda di un prodotto normale consideriamo l’8% di merce da ritoccare, se riusciamo a contenerlo al 3-4% mensile è un grosso guadagno.

Avete avanzato proposte concrete al governo?

Abbiamo chiesto che vengano rimesse almeno le accise ma non credo che il governo, che è già in campagna elettorale, sia interessato. Dobbiamo galleggiare senza fare ulteriori debiti per i prossimi 2 anni, se poi come vedi il sole te ne inventano un’altra, ci si ferma e si aspetta che il tempo migliori. Fermare la produzione può significare perdere i clienti. Fornendo clienti di medio-alto livello finché li servi bene e gli dai merce di qualità ti aiutano, se non gliela dai vanno da un’altra parte e riconquistarli è difficile. Per questo nel 2022 abbiamo accettato di fare i debiti, oggi sarebbe da rifare ma è più difficile perché le banche hanno chiuso i rubinetti, paghi gli interessi ed è un cane che si morde la coda.