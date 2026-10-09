Premio Nobel ad Anne Carson, l’Umbria festeggia con il traduttore perugino Patrizio Ceccagnoli

L’assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura 2026 alla poetessa e saggista canadese Anne Carson porta con sé un motivo di profondo orgoglio per l’Umbria. A dare voce in italiano a gran parte dell’opera della scrittrice è infatti Patrizio Ceccagnoli, studioso e docente nato e cresciuto nel Cuore verde d’Italia, formatosi all’Ateneo perugino e oggi affermato docente universitario negli Stati Uniti.

Un legame che non riguarda solo la traduzione, ma s'intreccia direttamente con il patrimonio artistico e monumentale del capoluogo umbro, citato esplicitamente nelle opere della scrittrice canadese.

Laureato in Lettere classiche all’Università degli Studi di Perugia e attualmente professore associato di Italianistica alla University of Kansas, Ceccagnoli figura tra i principali studiosi e traduttori italiani di Anne Carson. Tra i suoi lavori più rilevanti spicca la curatela e la traduzione del volume “Come l’acqua. Saggi e poesia”, pubblicato da Crocetti Editore.

Proprio all'interno di quest'opera, nel testo intitolato “Canicula di Anna”, la scrittrice canadese richiama suggestivamente la figura di Pietro Vannucci, detto il Perugino, e rievoca luoghi simbolo della memoria storica cittadina, a partire dalla celebre Rocca Paolina. Un suggestivo ponte letterario che proietta Perugia e la sua storia nel cuore della letteratura mondiale contemporanea.

A sottolineare il valore del traguardo è intervenuto il vicepresidente della Regione Umbria Tommaso Bori: "Il Nobel ad Anne Carson è anche una bellissima notizia per la nostra regione. È un motivo di grande orgoglio vedere come il talento e la preparazione maturati in Umbria possano contribuire alla diffusione internazionale della cultura".

"È particolarmente emozionante – ha aggiunto Bori – sapere che nelle pagine di un’autrice oggi riconosciuta con il massimo premio letterario mondiale trovino spazio Perugia, la sua storia, i suoi monumenti e la figura straordinaria del Perugino. Ed è altrettanto significativo che a rendere accessibili queste pagine ai lettori italiani sia stato proprio uno studioso cresciuto nella nostra terra".

Porgendo i ringraziamenti e le congratulazioni ufficiali della Regione a Patrizio Ceccagnoli, il vicepresidente ha evidenziato come questa esperienza rappresenti "un messaggio importante per le nuove generazioni: la formazione universitaria, la conoscenza delle lingue e dei classici e la passione per lo studio possono aprire percorsi di straordinario valore".