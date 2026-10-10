Si è svolta ieri, venerdì 9 ottobre, all’Albornoz Palace Hotel di Spoleto, la giornata di aggiornamento annuale dedicata agli assistenti di studio odontoiatrico (ASO), nell’ambito del congresso provinciale ANDI Terni. Un appuntamento da dieci ore di formazione, con un programma che ha intrecciato aspetti clinici, relazionali e organizzativi del lavoro negli studi dentistici.

Al centro dell’incontro, il ruolo dell’ASO nel supporto all’attività odontoiatrica: una figura chiamata a coniugare competenze tecniche, capacità di collaborazione e attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei pazienti.

Competenze cliniche e lavoro di squadra

La sessione con l’odontoiatra Lucio Loffredo è stata dedicata al ruolo strategico dell’ASO nei protocolli di conservativa e protesi, approfondendo il contributo dell’assistente nelle diverse fasi operative e nell’organizzazione del lavoro alla poltrona.

La psicologa e psicoterapeuta Katia De Cesaris ha affrontato invece il tema del team efficace e della gestione dello stress. L’intervento ha posto l’attenzione sulle strategie pratiche per gestire la comunicazione e le dinamiche operative, aspetti che accompagnano quotidianamente l’attività dello studio e incidono sulla collaborazione tra i professionisti.

Emergenze e tutela dei dati dei pazienti

Nel pomeriggio, Benedetto De Rosa, medico del Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno, ha approfondito il ruolo dell’ASO nelle situazioni critiche, con particolare riferimento alla gestione operativa e al primo intervento.

A chiudere il programma, il contributo dell’avvocato Dario Epifani, dedicato alla tutela della privacy nell’era digitale. Dalla reception ai social, il tema è stato quello della protezione dei dati dei pazienti e dei comportamenti da adottare o evitare nel lavoro quotidiano. Un percorso di aggiornamento che ha affiancato alla preparazione tecnica l’attenzione alle responsabilità e alle relazioni all’interno dello studio odontoiatrico.