La passione per la montagna può diventare un impegno al servizio di chi ha bisogno. Il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) apre le selezioni per nuovi volontari da inserire nelle proprie squadre territoriali e rivolge un appello a chi pratica alpinismo, speleologia, canyoning e altre attività in montagna.

Nel 2025 il SASU ha soccorso e recuperato 225 persone. Dietro questo numero ci sono persone in difficoltà, famiglie in attesa di notizie e soccorritori che mettono a disposizione tempo, preparazione e competenze. L’apertura delle selezioni punta a rafforzare questa presenza sul territorio, con particolare attenzione alle aree interne.

L’organizzazione

Il SASU è composto da tecnici, operatori e personale sanitario, medici e infermieri, che insieme assicurano una risposta di soccorso 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Persone che dedicano tempo ed energie alla preparazione e agli interventi, conciliando questo impegno con il lavoro, la famiglia e la propria vita quotidiana. Dietro ogni disponibilità c’è una scelta di generosità e responsabilità: esserci per qualcuno che ha bisogno, anche di notte, nei giorni di festa e nei momenti più difficili. Mettere le proprie capacità al servizio della vita di un’altra persona, spesso sconosciuta, è il valore più profondo di questo impegno.

Il SASU, struttura regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, è il soggetto di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge 74/2001 e successive modificazioni. In termini concreti, rappresenta il braccio operativo specialistico del Servizio di emergenza urgenza 118 per il soccorso in questi ambienti, mettendo a disposizione le competenze tecniche necessarie per raggiungere, mettere in sicurezza e recuperare le persone in difficoltà.

La vicinanza alle aree interne e alle comunità che le abitano è parte dell’identità del Soccorso Alpino e Speleologico. Conoscere i luoghi, sapersi muovere su terreni difficili e lavorare insieme sono capacità fondamentali quando qualcuno ha bisogno di aiuto. Entrare nelle squadre significa contribuire alla sicurezza di chi vive, lavora e frequenta questi territori.

Chi può candidarsi

Le selezioni sono rivolte a persone di età compresa tra 18 e 45 anni, in possesso dei seguenti requisiti:

- buona preparazione fisica e resistenza allo sforzo in montagna;

- sicurezza e autonomia su terreno impervio e tratti esposti;

- capacità di affrontare semplici passaggi di arrampicata ed effettuare calate in corda doppia;

- conoscenza e corretto utilizzo dell’attrezzatura individuale di sicurezza;

- conoscenza del territorio montano umbro;

- equilibrio, consapevolezza del rischio e attitudine al lavoro di squadra.

Sono inoltre essenziali motivazione, voglia di imparare e disponibilità a dedicare tempo alla formazione, all’addestramento e al soccorso. La candidatura è il primo passo di un percorso di selezione e preparazione per entrare nelle squadre territoriali.

Le aree prioritarie

Le candidature sono aperte in tutta l’Umbria. Avranno priorità le persone residenti, domiciliate o stabilmente presenti per lavoro nelle seguenti aree:

- Monte Cucco, comprensorio eugubino-gualdese e zone limitrofe;

- Norcia, Cascia, Valnerina e aree interne del Ternano;

- Media Valle del Tevere.

Anche chi vive in altre zone della regione può presentare domanda.

Come presentare la domanda

La candidatura, corredata dal curriculum delle attività svolte in montagna, dovrà essere inviata a selezioni@sasu.it entro e non oltre il 10 novembre 2026.

Il SASU invita i cittadini, i Comuni, in particolare quelli delle aree interne, le associazioni e tutte le realtà del territorio a condividere e diffondere questo appello. Il coinvolgimento delle comunità locali è prezioso per raggiungere nuovi volontari e rafforzare una rete di soccorso vicina a chi vive e frequenta questi luoghi.