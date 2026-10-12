Per chi, tra gli adulti, ha un disturbo da deficit di attenzione e iperattività (Adhd) ora arriva a Perugia un ambulatorio che si occuperà di valutazione diagnostica, presa in carico e follow up.

È infatti questo il nuovo servizio entrato in funzione da questo mese presso il Distretto del Perugino dell’Usl Umbria 1. L’ambulatorio, il cui referente è il dottor Niccolò Mancini, è aperto tutti i martedì pomeriggio dalle ore 15 alle 19 ed è situato presso la sede del Centro di salute mentale Perugia Centro in via XIV Settembre n. 83.

Il servizio si rivolge a persone residenti o con domicilio sanitario in Umbria di età pari o superiore a 18 anni che rientrano nelle seguenti casistiche: pazienti adulti di nuova diagnosi, mai precedentemente inquadrati né trattati per Adhd; pazienti adulti con diagnosi di Adhd posta presso altra sede, in trattamento farmacologico o meno; pazienti in transizione dall'età evolutiva, già diagnosticati ed eventualmente trattati prima del compimento dei 18 anni, per i quali si renda necessaria la prosecuzione della presa in carico e della terapia in età adulta.

L’Adhd negli adulti

L'Adhd è un disturbo del neurosviluppo che può persistere anche in età adulta, manifestandosi prevalentemente con difficoltà attentive, organizzative e di regolazione emotiva. I dati epidemiologici stimano, anche in Umbria, una prevalenza dell'Adhd persistente nell'adulto pari al 2,58% e dell'Adhd sintomatico al 6,76%, con incidenza maggiore nella fascia tra i 18 e i 24 anni. Gli adulti che ricevono una nuova diagnosi presentano frequentemente una riduzione della qualità della vita e del funzionamento globale, spesso associata ad altre condizioni psichiatriche come disturbi dell'umore, d'ansia e dipendenze, che rendono più complessa la presa in carico clinica.

Come prenotare le visite a Perugia

Per prenotare la visita è necessario farsi fare l'impegnativa dal proprio medico di famiglia o dello specialista con la dicitura "Prima visita psichiatrica DM 94.19.1 - codice 15625" e prenotare: presso qualsiasi sportello Cup dell'Usl Umbria 1, online visitando il sito www.cupumbria.it o telefonando ai numeri 800 63 63 63 da telefono fisso e 075 540.2963 da telefono mobile (ore 08,00-18,00 dal lunedì al venerdì).

Le dichiarazioni

"L'attivazione del primo ambulatorio dedicato alla diagnosi e alla presa in carico dell'Adhd nell'adulto - dichiara Emanuele Ciotti, direttore generale dell'Usl Umbria 1 - rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento dei servizi di salute mentale dell'Usl Umbria 1. Si tratta di una risposta concreta a un bisogno assistenziale sempre più riconosciuto, che consentirà ai cittadini umbri di accedere a un percorso specialistico qualificato, integrato e strutturato. L'Adhd non riguarda esclusivamente l'età evolutiva: in molti casi persiste anche nell'età adulta, influenzando significativamente la qualità della vita, le relazioni sociali, il percorso lavorativo e il benessere della persona. Con questo nuovo servizio intendiamo garantire diagnosi tempestive, continuità delle cure e un accompagnamento clinico appropriato, confermando l'impegno dell'Azienda e della Regione Umbria, come previsto anche nel nuovo piano regionale per la salute mentale, nel promuovere una sanità sempre più vicina ai bisogni delle persone e capace di intercettare precocemente le fragilità".