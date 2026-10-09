Salvarono anziano dalle fiamme, encomio solenne per due agenti di Polizia Locale

Un intervento provvidenziale e coraggioso che ha evitato una tragedia, salvando la vita ad un 86enne e proteggendo le abitazioni circostanti dall'avanzare del fuoco. Per la prontezza e dedizione dimostrate sul campo, il capitano Andrea Rondoni e l'agente Andrea Ranucoli, appartenenti al Comando di Polizia Locale di Città di Castello, sono stati insigniti di un encomio solenne a Bologna nell'ambito della prestigiosa cornice del Premio Expòl (dedicato alle tecnologie per la sicurezza urbana e la formazione della polizia locale).

Il riconoscimento – che è stato esteso con valore d'insieme all'intero Comando tifernate – è stato consegnato alla presenza dell'assessore comunale alla Polizia Locale Rodolfo Braccalenti, e del comandante Emanuele Mattei.

I fatti

I fatti risalgono allo scorso mese di luglio, quando la pattuglia ha notato una densa colonna di fumo levarsi dalla frazione di Titta, in prossimità del vocabolo Le Fonti. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti si sono trovati di fronte a un vasto incendio sviluppatosi all'interno di un terreno agricolo.

All'interno della proprietà, a pochissima distanza dalle fiamme e in evidente stato di panico, c'era il proprietario di 86 anni. L'anziano, che aveva appiccato il fuoco a della paglia per poi perderne completamente il controllo a causa delle forti raffiche di vento, non riusciva più a mettersi in salvo. Rondoni e Ranucoli sono intervenuti senza esitazione, mettendo in sicurezza l'uomo e allontanandolo prima che il rogo lo avvolgesse.

L'intervento con gli estintori prima dei vigili del fuoco

Mentre richiedevano l'intervento urgente dei vigili del fuoco, i due agenti – mettendo a rischio la propria incolumità – hanno iniziato una prima e fondamentale opera di contenimento del fronte del fuoco utilizzando gli estintori in dotazione alla pattuglia. Una mossa decisiva per rallentare l'avanzamento delle fiamme che stavano minacciando da vicino alcune abitazioni civili adiacenti.

Successivamente sono sopraggiunti i pompieri, che hanno completato le operazioni di spegnimento e bonifica in circa trenta minuti. Nonostante i danni materiali a serramenti, capanni, siepi e tubature di confine, l'azione della Polizia Locale ha scongiurato conseguenze drammatiche per le persone e le case.

Le congratulazioni delle istituzioni "Esempio di coraggio e umanità"

A margine della cerimonia a Bologna, l'assessore Braccalenti ha espresso il profondo ringraziamento della città: "Questo straordinario intervento dimostra come la nostra Polizia Locale non sia soltanto un presidio di legalità, ma un vero punto di riferimento umano e assistenziale. La prontezza nel salvare un nostro concittadino anziano è il grande esempio di dedizione con cui le donne e gli uomini del corpo indossano ogni giorno la divisa".

Sulla stessa linea il comandante Mattei, che si è congratulato con i suoi uomini "per la professionalità, il coraggio e il senso del dovere dimostrati, a conferma della mission del Comando nel garantire la sicurezza dei cittadini".