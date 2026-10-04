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4 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Compleanno in famiglia in Valtiberina per Monica Bellucci

A pochi giorni dal suo compleanno (il 30 settembre) l'attrice ha pranzato al Castello di Sorci di Anghiari insieme alle figlie Deva e Léonie e all'adorata mamma Brunella

Compleanno in famiglia in Valtiberina per Monica Bellucci

Dai riflettori dell'alta moda e dai ritmi frenetici della recente Fashion Week di Milano alla pace di una giornata in famiglia, tra i paesaggi a cavallo tra l'Altotevere umbro e la Valtiberina toscana. A pochi giorni dal suo compleanno (il 30 settembre), Monica Bellucci è tornata nei luoghi del cuore insieme alle figlie Deva e Léonie e all'adorata mamma Brunella, scegliendo ancora una volta la suggestiva cornice del Castello di Sorci per un fine settimana all'insegna del relax.

L'antico maniero del XII secolo situato ad Anghiari, proprio al confine tra Toscana e Umbria, rappresenta da sempre un punto di riferimento per l'attrice di origini tifernati, che fin dai tempi dei celebri ed indimenticabili titolari Primetto e Gabriella Barelli lo considera un vero e proprio rifugio dell'anima.

Un weekend autentico, cadenzato dalla convivialità e dai profumi della cucina locale: a tavola non sono mancati i piatti simbolo della tradizione come i crostini rossi, le immancabili tagliatelle fatte in casa, l'arrosto misto e, per concludere in dolcezza, torcolo, cantucci e un bicchiere di Vinsanto.

"Ricordo ancora quando Deva e Léonie da piccole scorrazzavano libere per i corridoi e, come tutti i bambini, impazzivano per la leggenda del fantasma del castello", racconta con un pizzico di commozione Veronica Barelli (seconda da sinistra nella foto), oggi alla guida della struttura. "Oggi sono diventate due splendide ragazze, ma per loro Sorci conserva intatti la magia, il fascino e il calore di un luogo familiare che conoscono da sempre. Accogliere Monica e la sua famiglia è ogni volta un'emozione speciale".

Tag

Alto Tevere Città di Castello

Parole chiave

monica bellucci deva leonie famiglia anghiari valtiberina

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