Ex ospedale, iniziati lavori “A breve incontro pubblico su futuro e utilizzo struttura”

Sono finalmente iniziati i lavori di sistemazione delle coperture dell’ex ospedale di Città di Castello. Un primo e importante intervento che apre concretamente il percorso di recupero e valorizzazione di uno degli immobili storici più significativi del centro storico.

“L’avvio dei lavori rappresenta un passaggio molto atteso dalla città - ha dichiarato il sindaco Luca Secondi - Parliamo di un complesso che appartiene alla storia di Città di Castello e che da troppo tempo attende un intervento capace non soltanto di garantirne la tutela, ma anche di costruire una prospettiva per il suo futuro”.

La prima fase riguarda in particolare la messa in sicurezza e il recupero del tetto e delle parti maggiormente interessate dai danni e dal degrado, insieme agli interventi necessari sulla torre campanaria. I lavori sono finanziati con 3 milioni di euro, destinati alla riparazione dei danni conseguenti agli eventi sismici del 2016.

A questo primo intervento si affianca il più ampio progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex ospedale, per il quale sono stati destinati ulteriori 12 milioni nell’ambito delle risorse dell’Accordo per la Coesione 2021-2027, con l’obiettivo di recuperare una parte del complesso e destinarla a funzioni sanitarie e servizi per la comunità.

Nel complesso si tratta quindi di 15 milioni di euro di risorse pubbliche destinate alla struttura, un investimento che mette insieme la salvaguardia di un bene storico, la sicurezza dell’edificio e la prospettiva di una sua nuova funzione a servizio del territorio.

La consigliera regionale Letizia Michelini ha inoltre annunciato: “Per condividere con la comunità il percorso che si apre, a breve la Regione Umbria e l’Amministrazione comunale, promuoveranno un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, nel corso del quale saranno illustrati stato degli interventi, successive fasi di lavoro, il quadro delle risorse disponibili e le prospettive relative alla futura destinazione degli spazi”

“Sarà un momento di informazione e confronto con la città, perché riteniamo giusto che su un immobile così importante i cittadini possano conoscere direttamente il percorso avviato, i tempi previsti e gli obiettivi sui quali le istituzioni stanno lavorando. L’avvio del cantiere – conclude Michelini - è un primo passo: ora occorre accompagnare con concretezza e trasparenza tutte le fasi che porteranno progressivamente al recupero dell’ex ospedale e alla sua restituzione alla comunità”.