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2 ottobre 2026
1 min di lettura
Massimo Sbardella

Lavori a Collestrada, E45 chiusa di notte

I lavori da lunedì 5 a venerdì 16 ottobre (salvo ritardi per il maltempo) sulla E45 a Collestrada. Anas ha comunicato le disposizioni per il traffico

Lavori a Collestrada, E45 chiusa di notte

Da lunedì 5 ottobre la E45 a Collestrada sarà chiusa in orario notturno (dalle 21 alle 6) per la rimozione della vecchia pavimentazione e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto drenante su 1,9 km di carreggiata in direzione Cesena e 1 km di carreggiata in direzione Roma.

Orari

Per consentire lo svolgimento delle attività e garantire la sicurezza dei lavoratori, dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo sarà chiusa la carreggiata in direzione nord/Cesena tra lo svincolo per Assisi/Foligno (innesto SS75) e lo svincolo per Ancona (innesto SS318), con esclusione delle notti di sabato e domenica.

Anas comunica che il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 16 ottobre, compatibilmente con le condizioni meteo.

Disposizione per il traffico

Il traffico in direzione nord/Cesena sarà deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto. Nel dettaglio, dovrà uscire allo svincolo per Assisi/Foligno (innesto SS75), proseguire fino allo svincolo di Ospedalicchio della SS75 “Centrale Umbra”, uscire e proseguire in direzione Aeroporto, proseguire sulla SP247 in direzione Petrignano, alla rotatoria svoltare in direzione E45 Perugia/Ancona e immettersi sulla SS318 “DI Valfabbrica” utilizzando lo svincolo di Petrignano in direzione Perugia/E45.

Tag

Perugia

Parole chiave

anas e45 collestrada traffico

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