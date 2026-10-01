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1 ottobre 2026
1 min di lettura
Flavia Pagliochini

Tentata truffa ad Assisi: denunciate due donne

Due donne denunciate ad Assisi per tentata truffa a turisti. Scopri come hanno agito e quali accuse pendono su di loro. Leggi l'articolo completo.

Tentata truffa ad Assisi: denunciate due donne

Una segnalazione di alcune persone moleste in piazza del Vescovado arrivata al numero unico di emergenza ha fatto scattare l’intervento degli agenti della polizia di Stato impegnati nei servizi di controllo del territorio ad Assisi. Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato due donne, rispettivamente nate 27 e 35 anni, successivamente denunciate per tentata truffa.

Durante le verifiche, infatti, le due giovani avrebbero consegnato spontaneamente alcuni moduli riportanti la dicitura “Certificato regionale per persone non udenti e fisicamente disabili”. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i documenti sarebbero stati utilizzati per chiedere somme di denaro a turisti e passanti, facendo riferimento a una presunta finalità benefica. Gli ulteriori accertamenti effettuati a loro carico avrebbero fatto emergere, inoltre, che entrambe le donne risultavano registrate nelle banche dati con diversi alias e avevano a loro carico precedenti per truffa, accattonaggio molesto e altri reati contro il patrimonio, commessi in diverse città. Per questo le due donne sono state denunciate per tentata truffa e per una delle due è scattata inoltre una seconda denuncia per violazione degli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale. 

Tag

Assisi

Parole chiave

tentata truffa polizia Assisi turisti truffati piazza del Vescovado

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