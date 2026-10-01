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1 ottobre 2026
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Senza patente guida veicolo confiscato, in auto anche varie lame: denunciato

Fermato dalla polizia locale di Castiglione del Lago senza patente alla guida di un mezzo confiscato, aveva con sé machete e coltellacci: denunciato

Senza patente guida veicolo confiscato, in auto anche varie lame: denunciato

Stava guidando un veicolo oggetto di confisca e senza patente di guida un uomo fermato dalla polizia locale lunedì pomeriggio a Castiglione del Lago. Gli agenti hanno quindi controllato il mezzo, trovando all’interno diversi oggetti da taglio e non solo. C’erano infatti un machete, una lama della lunghezza di circa 40 centimetri, una lama da taglierino, una vanga a punta e due cacciaviti, oggetti che sono stati posti sotto sequestro. L’uomo è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per le varie violazioni di legge.

L’intervento si inserisce nell’attività quotidiana di controllo del territorio e della circolazione stradale svolta dalla Polizia locale di Castiglione del Lago, con particolare attenzione alle situazioni nelle quali, oltre alle violazioni delle norme sulla circolazione, emergano ulteriori elementi che richiedano approfondimenti.

“La sicurezza del territorio si costruisce ogni giorno, attraverso la presenza, i controlli e la capacità di fare rete. La Polizia Locale rappresenta un presidio fondamentale e il suo lavoro, insieme a quello delle altre Forze dell’Ordine, permette di mantenere alta l’attenzione e di intervenire con tempestività quando emergono situazioni che richiedono approfondimenti. Ringrazio gli agenti per il lavoro che svolgono quotidianamente e tutte le Forze dell’Ordine per la collaborazione e il costante impegno al servizio della nostra comunità”.

Queste le parole del sindaco Matteo Burico commentando l’operazione.

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Castiglione del Lago Trasimeno

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guida senza patente veicolo confiscato polizia locale Castiglione del Lago sicurezza stradale machete armi da taglio

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