Lo scorso 28 settembre, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha avuto luogo l'incontro istituzionale di monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma per Acciai Speciali Terni convocato per fare il punto sulle prospettive industriali e sul contenimento dei costi energetici: al tavolo hanno preso parte il ministro Adolfo Urso e la presidente della Regione Stefania Proietti e gli assessori regionali Thomas De Luca e Francesco De Rebotti.

Crisi energetica e derivazioni idroelettriche

Uno dei nodi cruciali individuati dalla Regione Umbria per mitigare gli effetti della crisi energetica è quello delle grandi derivazioni dagli impianti idroelettrici che a Terni riguardano principlamente le centrali di Pentima e Galleto. Su questo punto la Regione ha chiesto e ottenuto l'apertura formale di un tavolo tecnico di confronto sul disegno di legge regionale pre-adottato in materia, visto anche l'allarme lanciato dai sindacati sulla reale capacità produttiva del sito siderurgico ternano e il mantenimento dei livelli occupazionali.

I bandi di gara per Pentima e Galleto

La Regione ha anche illustrato un cronoprogramma dettagliato che scandisce tutte le fasi amministrative da oggi fino alla naturale scadenza delle concessioni idroelettriche, prevista per il 2029. Questa data riguarda la centrale di Galleto, mentre per la centrale di Pentima “La Regione ha comunicato l'intenzione di avviare le procedure di gara per la Centrale idroelettrica nel più breve tempo possibile. La gara verrà gestita in maniera separata ed autonoma rispetto al complesso delle altre concessioni regionali, tenendo conto del quadro patrimoniale specifico che vede le opere bagnate di proprietà della società Arvedi AST”. Da qui al 2029 dunque dovrebbero essere previsti due gare, una per Pentima e, nel 2029 (quando scadranno le concessioni) quella per Galleto.

La nuova società energetica aperta agli investitori energivori

La novità riguarda la possibilità di cosituire una nuova società partecipata pubblico-privato così come previsto dalla Legge Regionale dell'Umbria n. 1/2023 che autorizza la Giunta regionale a costituire una società a capitale misto pubblico-privato per la gestione delle grandi derivazioni idroelettriche, con quota pubblica tra il 51% e il 70%, una quota privata di un socio operativo compresa tra il 30 e il 49% e l'apertura anche agli investitori energivori con una quota fino al 19%; il tutto nell'ottica di favorire la transizione energetica e seguire le linee di decarbonizzazione dettate dall'Unione Europea.

Il cronoprogramma



Entro fine 2026 è prevista la stesura del testo del disegno di legge regionale che disciplinerà la costituzione della società. La Giunta ha già pre-adottato il provvedimento con la DGR 800 del 20 luglio 2026. Secondo il cronoprogramma entro 9 e 12 mesi dalla firma dell’Accordo la Giunta regionale dovrà:

concludere entro 9 mesi le valutazioni del Gruppo di Lavoro istituito a gennaio 2025;

presentare all’Assemblea Legislativa, entro 12 mesi, l’avvio dell’iter legislativo previsto dall’art. 9 della l.r. 1/2023.

L’approvazione definitiva del disegno di legge indica come data obiettivo il 1° marzo 2027, mentre in autunno 2027 partirà la gara a doppio oggetto per selezionare il socio operativo e definire i PPA (Power Purchase Agreement) destinati anche alle aziende energivore umbre. Le procedure di assegnazione sono stimate in 18 mesi. Tra queste due fasi (dall'approvazione del DDL alla gara) si ipotizza una possibile soluzione transitoria con il bando per la centrale di Pentima per garantire continuità operativa nel passaggio tra il vecchio concessionario e il nuovo modello pubblico-privato.

La centrale di Pentima

La centrale idroelettrica di Pentima è considerata un impianto unico nel panorama nazionale per le sue caratteristiche tecniche e per la vicinanza strategica alle Acciaierie di Terni. Con una potenza installata di 7,4 MWp, l’impianto è in grado di coprire tra il 4% e il 5% del fabbisogno energetico annuo di AST, garantendo un contributo stabile e rinnovabile alla produzione. “La possibilità di disporre direttamente dell’energia generata a pochi chilometri dallo stabilimento comporterebbe un risparmio significativo sui costi energetici, oltre a una maggiore autonomia e prevedibilità nella gestione dei consumi - è quanto afferma l’assessore regionale Thomas De Luca - Un elemento chiave riguarda la tempistica delle procedure di affidamento: la concessione con Edison è scaduta nel 2010 ed è stata prorogata fino ad oggi. Questo consente alla Regione di avviare in tempi rapidi il percorso per il bando di gara e il successivo affidamento, in linea con il cronoprogramma regionale, che prevede l’avvio della procedura nell’autunno 2027 e la conclusione entro i 18 mesi precedenti la scadenza del 31 marzo 2029”.





