I Carabinieri di Assisi hanno arrestato in flagranza di reato di un uomo di 22 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di un controllo di routine sul territorio di Bastia Umbra, i Carabinieri hanno fermato un’auto con a bordo il giovane e dopo verifiche generiche, il 22enne ha gettato dal finestrino dell’auto tre involucri, recuperati dai militari e risultati contenere cocaina.

In conseguenza di ciò, è stata effettuata una perquisizione personale e veicolare che ha consentito il rinvenimento di un’ulteriore dose di cocaina e la somma di 535 euro in contanti. Il giovane è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e ha emesso nei confronti del 22enne la condanna alla pena di 6 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, oltre al nulla osta all’immediata espulsione.

Successivamente il giovane è stato accompagnato dai Carabinieri presso gli uffici della Questura di Perugia, dove gli è stato notificato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Perugia.