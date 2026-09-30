Ha avvicinato un anziano con la scusa di chiedergli alcune indicazioni stradali, poi gli ha strappato dal collo una collana d’oro ed è fuggito in bicicletta. È quanto accaduto nel pomeriggio del 28 settembre a Foligno, dove la Polizia di Stato ha fermato un 46enne, già noto per precedenti legati a reati contro il patrimonio.

La vittima, nonostante la rapidità dell’azione, ha “inquadrato” il volto dell’uomo. La descrizione fornita agli agenti si è rivelata preziosa, anche perché gli investigatori stavano già lavorando da una decina di giorni su alcuni episodi simili avvenuti nel territorio folignate, tutti ai danni di persone anziane e di cui era sospettato il 46enne. Dopo aver raccolto la nuova denuncia, gli agenti del commissariato di Foligno hanno quindi intensificato le ricerche, fino a individuarlo nella tarda mattinata in viale Firenze.

L’uomo è stato bloccato e accompagnato in commissariato e sottoposto al fermo per furto con strappo, aggravato dall’età della vittima. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Spoleto, il 46enne - su cui si sta indagando anche per valutare il suo coinvolgimento negli altri episodi - è stato quindi trasferito nel carcere di Spoleto.