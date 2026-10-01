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1 ottobre 2026
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Si ribalta auto tra Guardea e Madonna del Porto, ferito il conducente

Auto si ribalta tra Guardea e Madonna del Porto. Ferito il conducente, Vigili e Carabinieri sul posto. Scopri le cause in accertamento

Si ribalta auto tra Guardea e Madonna del Porto, ferito il conducente

Nel primo pomeriggio di giovedì 1 ottobre, intorno alle 14:00, si è verificato un incidente stradale autonomo lungo la strada tra Guardea e Madonna del Porto. Un'automobile si è ribaltata, causando il ferimento del conducente.

I soccorsi sono stati immediati: un'ambulanza è arrivata prontamente sul posto per fornire le cure necessarie all'autista ferito. Oltre al personale sanitario, è intervenuta anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Amelia per mettere in sicurezza l'area.

Per effettuare i rilievi del caso e garantire la sicurezza stradale, i Carabinieri sono stati presenti sul luogo dell'incidente. Le cause del ribaltamento sono ancora in fase di accertamento.

Tag

Terni

Parole chiave

incidente stradale Guardea Madonna del Porto ferito conducente ribaltamento auto

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