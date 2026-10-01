Nel primo pomeriggio di giovedì 1 ottobre, intorno alle 14:00, si è verificato un incidente stradale autonomo lungo la strada tra Guardea e Madonna del Porto. Un'automobile si è ribaltata, causando il ferimento del conducente.

I soccorsi sono stati immediati: un'ambulanza è arrivata prontamente sul posto per fornire le cure necessarie all'autista ferito. Oltre al personale sanitario, è intervenuta anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Amelia per mettere in sicurezza l'area.

Per effettuare i rilievi del caso e garantire la sicurezza stradale, i Carabinieri sono stati presenti sul luogo dell'incidente. Le cause del ribaltamento sono ancora in fase di accertamento.