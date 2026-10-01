La Direzione territoriale di Toscana e Umbria dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) ha sottoscritto con gli Ordini dei Commercialisti ed Esperti Contabili delle Province di Perugia e Terni il Protocollo di intesa in tema di formazione e divulgazione rivolta ai professionisti, per estendere la conoscenza degli istituti doganali e la relativa normativa unionale, anche in tema di accise. Un atto teso a proseguire l’attività di semplificazione dei rapporti con i professionisti facilitando l’accesso ai servizi, avviata già da tempo con i due Ordini professionali dell’Umbria che hanno unito le forze così da ottimizzare le attività in favore dei circa 1.800 iscritti.

Il Protocollo, che avrà durata triennale, è stato sottoscritto dal Direttore territoriale ADM Toscana e Umbria, Davide Bellosi, accompagnato per l’occasione dal Dirigente dell’Ufficio ADM Umbria, Benedetto Tavoni, e dai Presidenti dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia, Enrico Guarducci, e di Terni, Stefano Stellati.

Il Direttore territoriale Davide Bellosi ha espresso la propria soddisfazione “per essere addivenuti al rinnovo di questo Protocollo; si tratta di un percorso di collaborazione già consolidato nel tempo che ci consente di raggiungere, tramite i professionisti degli Ordini di Perugia e Terni, le imprese che nel territorio operano sui mercati esteri, cercando di agevolare le procedure e fornire, attraverso moduli formativi o incontri su specifiche tematiche operative, il massimo supporto per poter operare efficacemente negli scenari sempre più complessi del commercio internazionale. L’Agenzia rinnova così l’impegno a consolidare i rapporti con gli stakeholders nel rigoroso rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa”.

Il Presidente dell’OdCEC di Perugia, Enrico Guarducci, ha ringraziato “l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la sottoscrizione di questo accordo che si colloca in un momento storico particolare. Sappiamo tutti le difficoltà del commercio internazionale legato ai conflitti bellici e alle restrizioni che ci sono sulle esportazioni e i dazi che vengono imposti. Questo Protocollo ci consente di dare il sostegno, la formazione ai nostri iscritti per meglio supportare le imprese e circoscrivere i rischi per le stesse, così da non aggiungere altri pesanti costi nei già impegnativi percorsi di sviluppo e crescita delle stesse”.

“Siamo soddisfatti di questa sottoscrizione” ha dichiarato il Presidente dell’ODCEC di Terni, Stefano Stellati. “Come commercialisti siamo quotidianamente a contatto con le imprese: una formazione doganale aggiornata e puntuale è fondamentale, perché aiuta sempre più i nostri clienti e la collettività a prevenire i rischi legati alla loro attività. Il rapporto con le Dogane riguarda l’intero operato dell’azienda, anche attraverso l’adozione del modello 231. Per questo una formazione specifica diventa sempre più importante: va nella direzione della tutela della legalità e della correttezza nei rapporti anche con le istituzioni, soprattutto in una fase in cu gli scenari geopolitici sono sempre più complessi”.

Il Protocollo di intesa arriva peraltro all’indomani della pubblicazione sulla G.U.U.E. (19 settembre 2026) del Regolamento 2026/2108 che ha istituito il nuovo Codice Doganale dell’Unione e l’Autorità Doganale dell’U.E.