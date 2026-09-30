Neonata trovata morta in casa, accertamenti in corso

Tragedia a Ponte Felcino (Perugia), nella mattinata odierna (30 settembre). Una neonata di appena due settimane, è stata trovata senza via in un appartamento di via Grazia Deledda.

A lanciare l'allarme è stata la madre della piccola, che stava dormendo proprio nel letto dei genitori. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 ma tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

La Procura di Perugia potrebbe disporre l’autopsia nelle prossime ore per stabilire la causa del decesso che, finora, sembrerebbe accidentale. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e medico-legale.