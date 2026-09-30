Taglia strada all'auto "civetta" dei carabinieri, fermato con 18 dosi di cocaina

Una manovra azzardata nel traffico cittadino gli è costata cara: anziché seminare i controlli, ha finito per tagliare la strada proprio a un'auto "civetta" dei carabinieri. L'episodio si è verificato giorni fa a Terni, dove i militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane cittadino straniero, residente nel Nord Italia e già noto alle forze dell'ordine, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La pattuglia in borghese stava transitando lungo via Roma, quando è stata costretta ad una frenata d'emergenza per evitare l'impatto con un'utilitaria. Il veicolo, proveniente a velocità sostenuta da una via laterale, aveva infatti ignorato lo "Stop", sbarrando la strada alla vettura con colori civili dell'Arma.

I militari hanno immediatamente intimato l'alt per identificare il conducente e di fronte all'evidente stato di nervosismo, insofferenza e sospetto del giovane, hanno richiesto il supporto dei colleghi per una perquisizione.

Dalle verifiche è emerso che l'auto era stata presa a noleggio e che il ragazzo al volante era privo di patente di guida, in quanto mai conseguita. La successiva ispezione dell'abitacolo ha permesso di scovare, nascosto sotto il sedile del passeggero, un pacchetto di sigarette con all'interno 18 dosi di cocaina pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di circa 11 grammi.

Per il giovane sono scattate le manette. Su disposizione del Pm di turno della Procura di Terni, l'uomo è stato processato il giorno successivo per direttissima: il Giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni. A carico del giovane è scattata anche la contestazione amministrativa per la guida senza patente.