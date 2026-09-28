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28 settembre 2026
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Tentano di forzare le auto nel parcheggio dell’ospedale: un arresto e una denuncia

Due persone tentano furto auto a Perugia. Un arresto e una denuncia. La polizia interviene prontamente. I dettagli dell'operazione.

Tentano di forzare le auto nel parcheggio dell’ospedale: un arresto e una denuncia

Stavano tentando di aprire alcune auto parcheggiate quando sono stati intercettati dalla Polizia. È accaduto nel parcheggio Menghini dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove gli agenti delle volanti sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al 112.

La chiamata segnalava la presenza di due persone sospette, impegnate nel tentativo di aprire alcune autovetture in sosta. Gli operatori, arrivati sul posto, hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo poco dopo a individuare e bloccare due persone che corrispondevano alle descrizioni fornite. Si tratta di un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, e di una donna di 28 anni.

Nel corso del controllo, il 32enne è stato trovato in possesso di alcuni oggetti riconducibili a un furto. Il materiale è stato successivamente riconosciuto dal proprietario di una delle auto come di sua proprietà. L’uomo aveva inoltre con sé uno smartphone risultato rubato, che è stato restituito al legittimo proprietario. La donna, invece, è stata trovata in possesso di una telecamera della quale non ha saputo fornire spiegazioni circa la provenienza.

Al termine degli accertamenti, il 32enne è stato arrestato per furto e denunciato in stato di libertà anche per ricettazione. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo. La 28enne è stata invece denunciata all’Autorità giudiziaria per ricettazione.

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Perugia

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furto auto ospedale Perugia arresto denuncia polizia ricettazione Santa Maria della Misericordia

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