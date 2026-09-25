Un inseguimento ad alta velocità lungo la E45 si è concluso con l'arresto in flagranza di un ragazzo di 15 anni, già noto alle forze dell'ordine e privo di patente. Il giovane è accusato di ricettazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio si è verificato lungo la superstrada in direzione sud, all'altezza di Città di Castello. Una pattuglia dei carabinieri tifernati ha intimato l'alt ad un SUV Land Rover Vogue che procedeva a velocità estremamente sostenuta. Alla vista dei militari, il conducente ha ignorato il segnale e ha proseguito la fuga, mettendo seriamente a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.

Durante la corsa a folle velocità, il veicolo ha speronato - durante un sorpasso azzardato - un'Audi A3 condotta da una giovane donna (guarda il video qui sopra), la quale è fortunatamente rimasta illesa. La fuga è proseguita fino allo svincolo di Umbertide dove, dopo alcuni chilometri, i carabinieri sono riusciti a sbarrare la strada e a bloccare il mezzo.

Al momento del fermo, il 15enne ha opposto un'accanita resistenza aggredendo fisicamente i militari, che sono comunque riusciti a immobilizzarlo, riportando lievi lesioni personali nelle fasi del contenimento.

I successivi accertamenti hanno rivelato che il SUV era stato rubato nei giorni scorsi all'interno di un autosalone di Ravenna. Per eludere i controlli, sulla targa originale era stata applicata una targa falsa mediante un adesivo.

La perquisizione del veicolo e del giovane ha portato al sequestro di un flessibile a batteria, diversi adesivi riproducenti targhe automobilistiche e uno smartphone. I carabinieri di Città di Castello, in collaborazione con il Nucleo Investigativo di Perugia, stanno eseguendo ulteriori indagini per individuare eventuali complici. Su disposizione della Procura per i Minorenni di Perugia, il 15enne è stato trasferito presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Firenze.