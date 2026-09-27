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27 settembre 2026
2 min di lettura
Flavia Pagliochini

A Bastia 8 nuovi posti per i nidi comunali

Ampliamento con 8 nuovi posti nei nidi di Bastia per 2026/2028. La giunta: "Investire nei servizi per l'infanzia migliora vita e lavoro delle famiglie"

A Bastia 8 nuovi posti per i nidi comunali

Approvato dal consiglio comunale l’ampliamento del servizio con 8 nuovi posti, prevedendo l’attivazione di una ulteriore sezione per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028, insieme alla conseguente variazione al bilancio di previsione 2026-2028. Il Comune di Bastia Umbra è attualmente titolare dei nidi d’infanzia “Piccolo Mondo”, in via Pascoli, autorizzato per 76 posti, e “L’Albero degli Gnomi”, in via Atene, autorizzato per 40 posti, oltre al centro per bambine/i e famiglie “Sole e Luna” e al nido estivo. 

L’ampliamento si inserisce nel contesto dell’Avviso pubblico della Regione Umbria per l’incremento dei posti nei nidi e micronidi, rivolto ai bambini fino a tre anni e relativo agli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028. La misura regionale è finanziata attraverso 6 milioni di euro del PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 – Asse Occupazione ed è finalizzata a potenziare l’accesso ai servizi per la prima infanzia, favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa e sostenere l’occupazione femminile. Per rendere possibile l’ampliamento sarà attivata una nuova sezione, con un costo complessivo stimato in 117.000 euro per le due annualità, comprensivo del servizio educativo e ausiliario, dei materiali e dei pasti. La quota non coperta dal contributo regionale trova copertura attraverso una rimodulazione della spesa corrente comunale; la variazione approvata mantiene gli equilibri generali del bilancio.  

”L’ampliamento dei posti nei nostri nidi è una risposta precisa a un bisogno che arriva direttamente dalle famiglie – dichiara l’asessora Elisa Zocchetti – significa offrire maggiori opportunità educative ai bambini, ma anche sostenere concretamente i genitori nella conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Investire nei servizi per la prima infanzia significa investire nella qualità della vita delle famiglie e nel futuro della nostra comunità”.


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Bastia Umbra

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nidi comunali Bastia Umbra infanzia ampliamento posti servizi educativi

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