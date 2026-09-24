Sicurezza nel Narnese, tavolo itinerante della Prefettura

La sicurezza nel territorio di Narni e di alcuni comuni limitrofi al centro del tavolo itinerante del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il vertice istituzionale si è tenuto presso il palazzo comunale di Narni: alla seduta, presieduta dal prefetto di Terni Antonietta Orlando, hanno partecipato i sindaci e i rappresentanti dei Comuni di Narni, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montecastrilli e Otricoli, il delegato alla sicurezza e il comandante della polizia locale del Comune di Terni, il vicepresidente della Provincia, il questore e i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Prefetto in ascolto dei territori

Il Prefetto, sottolineata l’importanza di strategie di intervento condivise a tutela della sicurezza, ha lasciato la parola ai rappresentanti delle Amministrazioni locali, al fine di conoscere le esigenze delle relative comunità e avere un quadro completo anche di tali realtà.

L’intento dei Comitati itineranti, programmati dal Prefetto Orlando, è infatti quello di rafforzare il rapporto di collaborazione con i Comuni e presenza diretta nei rispettivi territori.

Controllo del vicinato e videosorveglianza

Esaminate, nell’occasione, anche le bozze dei Protocolli “Controllo di Vicinato” e “Mille occhi sulla città”, finalizzati a potenziare le attività di prevenzione sul territorio.

“L’iniziativa del Comitato itinerante nasce per conoscere più da vicino le realtà locali, ascoltare gli amministratori e verificare sul campo le esigenze di sicurezza, rafforzando così il coordinamento istituzionale” - ha dichiarato il Prefetto - “La riunione di oggi ha consentito un concreto e proficuo confronto, nel quale ciascun Comune ha potuto evidenziare le proprie specificità e, al tempo stesso, individuare insieme ai componenti del Comitato risposte efficaci”.