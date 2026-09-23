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23 settembre 2026
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Una macchina del ghiaccio per la crioterapia clinica

La macchina donata all'ospedale di Spoleto consentirà di avere a disposizione una scorta di ghiaccio da usare nella crioterapia clinica e post-operatoria

Una macchina del ghiaccio per la crioterapia clinica

Una macchina per la produzione del ghiaccio è stata donata al reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Spoleto. Come la cronaca ha purtroppo insegnato il ghiaccio nel post operatorio e in una struttura ospedaliera è fondamentale e averne a disposizione sempre, pulito e sicuro è una vera e propria risorsa. In un momento in cu

Il dispositivo, donato dall'associazione Ali Bianche odv, consentirà di avere a disposizione una scorta costante di ghiaccio da utilizzare nei trattamenti di crioterapia clinica e post-operatoria. Ad accogliere la donazione in una cerimonia è stato il direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia dott. Giulio Pucci, la coordinatrice dr.ssa Giuseppina Cintio e il personale medico e infermieristico del reparto e del servizio di riabilitazione. All'incontro hanno preso parte anche la direttrice del Presidio Ospedaliero di Spoleto dott.ssa Letizia Damiani, che ha ringraziato i volontari per questa ennesima testimonianza di vicinanza al lavoro dei sanitari e alle attività del "San Matteo" e, per l'associazione Ali Bianche, la dott.ssa Maura Betti, legale rappresentante e il segretario dott. Carlo Stefano Ameglo.

Tag

Spoleto

Parole chiave

Ospedale Spoleto macchina del ghiaccio crioterapia clinica ghiaccio operazioni chirurgiche San Matteo

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