Torna a vivere il “Ridotto” del Teatro comunale Metastasio di Assisi, inaugurato il 28 maggio scorso, dopo anni di chiusura e importanti interventi di riqualificazione che hanno consentito di restituire alla città questo spazio, in attesa del completamento dei lavori di rigenerazione dell’intero polo culturale.

Il 19 settembre 2026 ha, infatti, preso concretamente il via il progetto che, dopo anni di assenza e grazie alla collaborazione tra giunta e associazione sedici:noni e con il sostegno tra gli altri della Fondazione Perugia, riporta il cinema ad Assisi, dando l’opportunità ai cittadini di avere una sala cinematografica in pieno centro storico, con oltre 70 posti. Il progetto è stato inaugurato sabato sera, presenti Valter Stoppini, sindaco di Assisi, Veronica Cavallucci, vicensindaco, Donatella Casciarri, assessore al centro storico, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, e rappresentanti dell’associazione che hanno presentato il primo mese di proiezione. L’amministrazione comunale ha espresso “grande soddisfazione per una realtà strategica della città che torna ad essere fruibile dai cittadini come luogo di aggregazione sociale e culturale per tutte le generazioni, con più spazi e servizi in centro storico, oltre che per la qualità della programmazione cinematografica proposta, in grado di attirare un pubblico ampio e trasversale, e per la grande partecipazione di cittadini, giovani e famiglie all’evento inaugurale, segno che il progetto è apprezzato e che la collaborazione fra Comune e associazioni fa vivere il centro storico”. Il sindaco Stoppini, in particolare, ha ringraziato “i giovani che animano questo luogo per la forza e l’energia che hanno messo in questa iniziativa”.

I film sono in programma il mercoledì, il sabato e la domenica. A settembre e ottobre, sono previsti i seguenti titoli: 26 settembre, ore 17:00: Gino & Friends per bambini (+4), Marco Storani (2025); 26 settembre, ore 21:15: American Beauty, Sam Mendes (1999); 30 settembre, ore 21:15: Piccoli omicidi tra amici, Danny Boyle (1994); 3 ottobre, ore 21:15: Un 32 aout sur terre, Denis Villeneuve (1998); 7 ottobre, ore 21:15: Delicatessen, Jean-Pierre Jeunet (1991); 10 ottobre, ore 17:00: Mune – Il guardiano della luna per bambini (+6), Alexandre Heboyan, Benoît Philippon (2014); 11 ottobre, ore 17:00: I duellanti, Ridley Scott (1977); 14 ottobre, ore 21:15: Ex Machina, Alex Garland (2014); 17 ottobre, ore 21:15: Santa Maradona, Marco Ponti (2001); 21 ottobreErnest & Celestine, Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier (2012); 21 ottobre, ore 21:15: film vincitore del sondaggio Sedici Gnoti; 25 ottobre, ore 15:00: Aftersun, Charlotte Wells (2022).



