Brt, chiusure notturne di via Sicilia

Nelle notti di giovedì 24 e venerdì 25 settembre, dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo, non si potrà transitare in via Sicilia. Lo stop, deciso dal Comune di Perugia, si rende necessario per i lavori per la realizzazione del Metrobus (Brt), il sistema di autobus elettrici che collegherà Castel del Piano alla stazione Fontivegge.

Il divieto riguarderà tutti i veicoli e l’area interessata sarà delimitata con apposita transennatura e segnaletica, anche notturna.

Percorsi alternativi

Durante la chiusura saranno indicati i percorsi alternativi attraverso via Pievaiola, via Martiri dei Lager, via Settevalli e via del Macello. La relativa segnaletica sarà collocata anche nelle strade di accesso al tratto interessato, in particolare in via del Fosso e via Pievaiola.

Le deroghe

Il Comune garantisce che specifiche misure sono previste per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e dei veicoli del trasporto pubblico di linea diretti verso via Sicilia, piazza Vittorio Veneto e via Mentana. Personale dell'impresa sarà presente per disciplinarne il transito, anche in senso inverso lungo la rampa via Sicilia-via Settevalli.

Al di fuori degli orari di esecuzione dei lavori la carreggiata dovrà essere lasciata in condizioni di agevole e sicura transitabilità.