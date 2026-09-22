Abbonati

Ricerca nel Sito

Voci dal Territorio
22 settembre 2026
1 min di lettura
Massimo Sbardella

Brt, chiusure notturne di via Sicilia

Le notti del 24 e 25 settembre, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, via Sicilia chiusa per il cantiere del Brt. Previsti percorsi alternativi

Brt, chiusure notturne di via Sicilia

Nelle notti di giovedì 24 e venerdì 25 settembre, dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo, non si potrà transitare in via Sicilia. Lo stop, deciso dal Comune di Perugia, si rende necessario per i lavori per la realizzazione del Metrobus (Brt), il sistema di autobus elettrici che collegherà Castel del Piano alla stazione Fontivegge.

Il divieto riguarderà tutti i veicoli e l’area interessata sarà delimitata con apposita transennatura e segnaletica, anche notturna.

Percorsi alternativi

Durante la chiusura saranno indicati i percorsi alternativi attraverso via Pievaiola, via Martiri dei Lager, via Settevalli e via del Macello. La relativa segnaletica sarà collocata anche nelle strade di accesso al tratto interessato, in particolare in via del Fosso e via Pievaiola.

Le deroghe

Il Comune garantisce che specifiche misure sono previste per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e dei veicoli del trasporto pubblico di linea diretti verso via Sicilia, piazza Vittorio Veneto e via Mentana. Personale dell'impresa sarà presente per disciplinarne il transito, anche in senso inverso lungo la rampa via Sicilia-via Settevalli.

Al di fuori degli orari di esecuzione dei lavori la carreggiata dovrà essere lasciata in condizioni di agevole e sicura transitabilità.

Tag

Perugia

Parole chiave

brt, via sicilia perugia ordinanza viabilità fontivegge

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus