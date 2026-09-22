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22 settembre 2026
1 min di lettura
Carlo Ceraso

Colonia di cinghiali invade il Tessino in centro a Spoleto | Video

Una trentina di cinghiali lungo il greto del torrente Tessino in centro a Spoleto: il video dell'invasione degli ungulati vicino via Cacciatori delle Alpi

Colonia di cinghiali invade il Tessino in centro a Spoleto | Video

Una vera colonia di cinghiali quella che da alcuni giorni compare nelle ore notturne a Spoleto, lungo il greto del fiume Tessino che costeggia via Cacciatori delle Alpi, a ridosso delle mura urbiche.

Il video, girato dal nostro Tommaso Biondi, risale alla mezzanotte di lunedì e inquadra una trentina di cuccioli accompagnati almeno da due adulti, probabilmente le madri.

“Non è la prima volta che li avvistiamo” dicono un gruppo di signori che la sera staziona al fresco sul ponticello che porta alla Ponzianina “si fanno vedere sempre più spesso”. Indubbiamente alla ricerca di cibo lungo il torrente.

Clicca qui per vedere il video dei cinghiali sul greto del Tessino

Non è da escludersi che le “incursioni” possano essere collegate a residui di cibo lasciati dagli ambulanti del mercato del venerdì. Su cui già pesano pesanti critiche da parte della cittadinanza e la mancata promessa della Giunta Sisti di spostarlo.

Tag

Spoleto

Parole chiave

cinghiali Spoleto Tessino invasione notturna

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