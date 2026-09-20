Sono stati alcuni abitanti di San Gemini, con le loro segnalazioni, a contrastare lo spaccio di droga che vedeva come sede dei casolari abbandonati nella zona tra Terni e San Gemini. Con due persone che sono state poi allontanate dal territorio comunale del “borgo delle acque”.

Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di San Gemini, coadiuvati da personale della Sezione Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Terni, infatti, hanno debellato una piazza di spaccio che si stava insediando tra i casolari abbandonati della zona.

L’attività dei militari ha consentito il recupero di dosi di cocaina e hashish ai danni di due assuntori ternani che, di conseguenza, sono stati segnalati alla Prefettura di Terni per i provvedimenti di competenza e l’identificazione di due giovani cittadini nordafricani per i quali, non sussistendo motivazioni alla loro permanenza a San Gemini, è stata avanzata richiesta alla Questura di Terni per l’applicazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune, provvedimento già notificato anche nei confronti di uno dei citati assuntori.

La rapidità dell’intervento è il ricavato della tempestiva segnalazione di alcuni residenti nel territorio, a conferma che la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine è uno strumento essenziale per garantire la sicurezza della comunità e la legalità sul territorio.