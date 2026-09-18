La Valle Umbra Servizi (Vus) torna ad assumere attraverso concorsi da cui usciranno graduatorie da cui si potrà attingere anche per assunzioni future. Nell’immediato, i posti di lavoro disponibili sono 16, di cui 10 operatori ecologici, 2 autisti, 1 dirigente, 1 esperto commerciale, 1 addetto dell’ufficio appalti e 1 tecnico di laboratorio. Ma, come detto, le graduatorie rimarranno valide per il reclutamento di ulteriore personale: per quanto riguarda in particolare il personale coinvolto nella raccolta dei rifiuti, la graduatoria rimarrà in vigore fino alla fine del 2027 ma potrà anche essere prorogata fino al 2030.

Dirigente di area tecnica e servizi di rete

Il primo bando – per il quale le candidature vanno presentate entro il 26 settembre 2026 – è quello per dirigente di area tecnica e servizi di rete, con un contratto per la durata di 5 anni. La selezione è rivolta a professionisti in possesso di laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento in Ingegneria, iscritti all’Albo degli Ingegneri e con almeno tre anni di esperienza in ruoli apicali, dirigenziali o di quadro, con coordinamento di risorse nei settori dei sistemi a rete, dei servizi ambientali o della gestione delle opere pubbliche.

Operatori ecologici e autisti

Si potranno inviare le domande entro il 12 ottobre, invece, per il concorso relativo all’igiene urbana dei 22 comuni dell’area Vus rivolto a operatori ecologici e autisti. In particolare la selezione è finalizzata alla formazione di due graduatorie per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 risorse con mansione di “Operatore Ecologico” e di 2 risorse con mansione di “Conducente Veicoli e mezzi d’opera per i servizi di igiene ambientale”. Ad occuparsi della selezione sarà una società esterna, la TM Consulting di Frosinone.

Per quanto riguarda gli operatori ecologici, è richiesto il possesso della patente B. “Le figure ricercate - viene spiegato nell’avviso - verranno inquadrate con qualifica di operaio del CCNL dei Servizi Ambientali e saranno adibite in via prioritaria, ma non esclusiva, alla raccolta manuale e/o meccanizzata, anche con modalità porta a porta, di sacchi e contenitori di varie capacità al servizio di autocompattatori, costipatori e veicoli specifici sia in equipaggio a supporto del conducente, che in singolo con la conduzione di veicoli per cui è richiesto il possesso della patente di categoria B”. Il compenso annuo lordo è compreso tra i 25mila e i 27mila euro.

In merito agli autisti, invece, dovranno essere in possesso della patente C+CQC e saranno addetti alla movimentazione di veicoli che appunto prevedono l’utilizzo di tale patente. La retribuzione annua lorda prevista è indicativamente compresa tra 28mila e 30mila euro.

Ai fini della graduatoria, sarà dato un punteggio aggiuntivo a chi ha esperienza nel settore (fino a 20 punti). E’ prevista una prova scritta (massimo 30 punti), all’esito della quale al massimo 50 candidati accederanno alla prova pratica (con cui sarà dato un punteggio di massimo 20 punti). Infine è prevista anche una prova orale. Le informazioni dettagliate sono disponibili nell’avviso pubblico sul sito di Vus.

Le altre figure previste da Vus

I bandi di selezione riguardano poi altre tre figure: un esperto commerciale, un addetto per l’ufficio appalti e un tecnico di laboratorio. Anche in questi casi le domande vanno presentate entro il 12 ottobre.

Per quanto riguarda l’esperto commerciale (che si occuperà di servizio idrico integrato) sono richiesti dei requisiti specifici:

Possesso di “Laurea Specialistica”, “Laurea Magistrale”, “Vecchio Ordinamento” o titolo equipollente in una delle seguenti: Giurisprudenza a ciclo unico (classe di Laurea LMG-01); Scienze dell'Economia (classe di Laurea LM 56); Scienze Economico-Aziendali (classe di Laurea LM-77); Ingegneria (classe di Laurea LM-4, LM-20, LM-21, LM22, LM-23, LM24, LM-25, LM-26, LM-27, LM-28, LM-29, LM-30, LM-31, LM-32, LM33, LM-34, LM-35, LM-53);

Buona padronanza e conoscenza di applicativi informatici dedicati all’Office Automation.

Conoscenza della normativa Arera, con particolare riferimento alla qualità commerciale.

Possesso patente di guida B.

Per quanto riguarda la figura di impiegato addetto all’ufficio appalti, i requisiti specifici sono:

Possesso di Laurea Triennale o titolo equipollente in: Scienze dei Servizi Giuridici (classe di Laurea L14), oppure Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (classe di Laurea L18), Scienze Economiche (classe di Laurea L33), Ingegneria Industriale (classe di Laurea L9), oppure Ingegneria civile e ambientale (classe di Laurea L7).

Buona padronanza e conoscenza di applicativi informatici dedicati all’Office Automation.

Conoscenza delle disposizioni ANAC in materia di acquisti e appalti.

Possesso patente di guida B

Infine, in merito al tecnico di laboratorio, oltre al possesso della patente B è richiesto il possesso del diploma di Istituto Tecnico con indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”, o Istituto Professionale Perito Chimico, o diploma scuola secondaria secondo grado con Laurea di Primo Livello L-27 “Scienze e tecnologie chimiche” o Diploma Universitario in Analisi ChimicoBiologiche.