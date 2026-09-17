Molesta clienti di supermercato, fermato con spray urticante

Lunedì scorso, il personale della Polizia di Stato di Foligno ha arrestato in flagranza di reato un 35enne per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Gli agenti della Volante del Commissariato di P.S. di Foligno sono intervenuti, a seguito di segnalazione al 112 NUE, Numero Unico Emergenza, presso un supermercato dove era stata segnalata la presenza di un uomo molesto che disturbava i clienti.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno avvicinato il 35enne che, fin da subito, ha tenuto un atteggiamento ostile e insofferente al controllo, rifiutando di fornire un documento d’identità.

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, il 35enne si è avvicinato con fare minaccioso ad uno degli agenti intervenuti con il quale ha poi intrattenuto una colluttazione che si è risolta solo grazie all’intervento di un’altra pattuglia intervenuta in ausilio e all’uso dello spray urticante “Capsicum”.

Con non poche difficoltà, l’aggressore è stato messo in sicurezza tramite l’uso delle manette e fatto salire a bordo dell’autovettura di servizio per essere accompagnato presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Foligno, dove personale sanitario del 118 ha accertato le condizioni di salute dell’uomo.

Il 35enne, redatti gli atti di rito, è stato arrestato in flagranza per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Perugia, in attesa della direttissima.